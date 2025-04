Andrej Mangold und Ex Anni feiern zusammen ihren Geburtstag

Vergangenen Februar trennte sich Andrej Mangold (38) von seiner Freundin Annika Jung. In den vergangenen Wochen ließen die beiden Netz-Stars aber immer wieder Annäherungen durchsickern. Nun steht Annikas Geburtstag an – den sie gemeinsam mit Andrej verbringen wird. "Anni und ich haben uns nun ein paar Wochen nicht gesehen. Und egal, was andere denken oder wie es gerade um uns steht: Anni hatte mir schon vor einigen Wochen gesagt, dass sie ihren Geburtstag gerne mit mir verbringen würde. So was ist mir natürlich nicht egal, denn Menschen, die man liebt, will man glücklich machen", erklärt der Ex-Bachelor in seiner Instagram-Story und fügt hinzu: "Deshalb habe ich mich jetzt spontan dazu entschieden, dass wir zum ersten Mal seit meiner Rückkehr aus der Dom Rep einen gemeinsamen Ausflug machen."

Die TV-Bekanntheit betont, dass er in den letzten Wochen viel mit Annika geredet habe – und er eine positive Entwicklung sehe. "Ich glaube, dass es aktuell das Richtige ist, um zu spüren, wie ich mich nach all der Zeit, der Aufarbeitung des Vergangenen und der größtenteils räumlichen Trennung mit ihr fühle", lässt Andrej tief in sein Inneres blicken. Der Sportler hoffe darauf, nach dem Trip mehr Gewissheit zu haben: "Ich möchte spüren, ob wir noch miteinander klarkommen, ob wir harmonieren – im Umgang und in unserer Kommunikation – und ob Anni ihren Worten auch Taten hat folgen lassen."

Im August 2022 machten der "Exatlon"-Teilnehmer und seine Anni ihre Liebe öffentlich. Der nächste Schritt ließ nicht lange auf sich warten: Bereits wenige Monate später zogen sie in eine gemeinsame Wohnung in Köln. Alles schien perfekt, bis der TV-Star Anfang dieses Jahres gegenüber Bild die Trennungsbombe platzen ließ. Von Bekannten habe er erfahren müssen, dass seine Partnerin, während er im Ausland drehte, ihn "mehrfach belogen, betrogen und hintergangen" habe.

Instagram / anniju__ Andrej Mangold und Annika Jung, Influencer

Getty Images TV-Bekanntheit Andrej Mangold

