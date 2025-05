Stärker denn je: Prinz William steht König Charles zur Seite

Prinz William (42), König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) empfingen am 1. Mai gemeinsam Mitglieder der Victoria Cross und George Cross Association. Die Gastgeber – der König als Schirmherr und sein ältester Sohn William als Präsident der Association – erschienen laut dem Hello! Magazine gut gelaunt in der beeindruckenden St. George’s Hall. Nach einem offiziellen Gruppenfoto nahm sich das royale Trio Zeit für Begegnungen mit den Ordensträgern, ihren Familien und Vertretern von Verstorbenen, bevor der Abend in dem festlichen Grand Reception Room ausklang. Das Event war deshalb so besonders, weil König Charles und Prinz William üblicherweise nur selten gemeinsam offizielle Termine wahrnehmen.

Die royale Familie pflegt eine lange Tradition mit der Victoria Cross und George Cross Association: Bereits Winston Churchill (✝90) war deren erster Präsident, später übernahm diese Rolle Charles’ Großmutter. Dass William sich an diesem Tag seinem Vater und Königin Camilla anschloss, galt als starkes Zeichen der Unterstützung. Charles hatte erst am Tag zuvor einen bewegenden Empfang zugunsten von Krebshilfsorganisationen ausgerichtet und dabei auch über seine eigenen Erfahrungen mit der Krankheit gesprochen.

Für Charles war es nach einer bewegenden Woche sicher ein gutes Gefühl, auf die Unterstützung seines Sohnes zählen zu dürfen, zumal William erst kurz davor aus Schottland angereist war, wo er sich noch mit seiner Ehefrau Kate (43) aufgehalten hatte. Gerade erst sorgte William für Heiterkeit unter den Royal-Fans, indem er öffentlich über die außergewöhnliche Musikauswahl seines Vaters sprach: Bezüglich einer von Charles kuratierten Playlist räumte er mit einem Schmunzeln ein, dass ihn die Mischung aus Klassik, Kylie Minogue (56) und Bob Marley (✝36) überrascht habe.

Getty Images Die britischen Royals im Juni 2024

Getty Images König Charles III. und Prinz William, Mai 2024

