Welcher "Let's Dance"-Promi soll in Show neun rausfliegen?

Es ist Freitag und das bedeutet, dass sich die Zuschauer auf einen neuen Abend bester Unterhaltung mit Let's Dance freuen dürfen. In der neunten Liveshow müssen die Stars wieder unter den strengen Augen der Jury und der Zuschauer ihr Können unter Beweis stellen. Noch auf den heiß ersehnten Sieg in der beliebten Tanz-Show dürfen SelfieSandra (25), Fabian Hambüchen (37), Diego Pooth, Taliso Engel, Christine Neubauer (62) und Marie Mouroum hoffen. Am Ende der Sendung muss sich ein Kandidat jedoch verabschieden. Welchen Promi soll es heute eurer Meinung nach treffen? Stimmt jetzt in der Promiflash-Umfrage ab!

Die Vorfreude auf heute Abend ist bei den Fans der Show sicher schon riesig, immerhin steht ein wahres Highlight bevor: die Tanzduelle von drei Teams mit jeweils zwei Pärchen! Marie und Alexandru Ionel (30) treten gemeinsam mit Fabian und Anastasia Stan als Team Streetdance auf und werden zu "Houdini" von Eminem (52) alles geben. Gleichzeitig sorgt Team Bollywood mit SelfieSandra, Zsolt Sándor Cseke (37), Christine und Valentin Lusin (38) für exotische Stimmung auf dem Parkett. Für Team Flamenco gehen Taliso und Patricija Ionel (30) sowie Diego und Ekaterina (38) an den Start und möchten mit feurigen Moves zu "Soy" von den Gipsy Kings überzeugen.

Nicht mehr dabei ist diese Woche allerdings Jeanette Biedermann (45), die nach ihrem Auszug in der Vorwoche nun die Füße hochlegen darf. Im RTL-Interview wirkte die Schauspielerin gefasst im Hinblick auf ihr Show-Aus: "Ich habe mir auch ein paar Fehler heute geleistet, andere wahrscheinlich weniger, und dann ist das okay. Ich kann das so nehmen und sagen, es ist okay." Trotz des engen Ergebnisses zeigte sie sich dankbar und sah ihren Abschied sichtlich sportlich. Für die verbleibenden Kandidaten gilt es nun, auf dem Parkett alles zu geben.

RTL / Stefan Gregorowius Selfiesandra und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance"

RTL / Jörn Strojny Jeanette Biedermann, "Let's Dance"-Kandidatin 2025

