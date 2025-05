Herzogin Meghan teilt niedliches Video mit Lilibets Stimme

Herzogin Meghan (43) sorgt nun erneut für Aufsehen: Am Samstag veröffentlichte sie auf ihrem Instagram-Account eine Story, in der sie gemeinsam mit ihrer Tochter Prinzessin Lilibet (3) frische Erdbeermarmelade zubereitet. In dem kurzen Clip fragt Meghan ihre Tochter: "Was denkst du, Lili?", worauf Lilibet voller Begeisterung mit "Ich finde, sie ist wunderbar" antwortet – deutlich zu hören mit kalifornischem Singsang. Das Gesicht der Dreijährigen ist dabei nicht zu sehen, aber ihre süße Stimme begeistert die Fans. Der Videobeitrag ist Teil einer Reihe privater Einblicke, die Meghan aus dem Familienleben in Montecito, Kalifornien, mit ihren beiden Kindern Lilibet und Archie (5) sowie Ehemann Prinz Harry (40) auf Social Media teilt.

Der süße Alltagsmoment ist eingebettet in Meghans aktuelle Aktivitäten rund um neue Geschäftsprojekte und öffentliche Auftritte. Erst kurz zuvor präsentierte die Herzogin auf ihrem Instagram-Kanal ihr eigenes Marmeladen-Label "As Ever" und zeigte, wie sie am Wochenende mit ihren Kindern kocht und bastelt. Auch Sohn Archie tauchte kürzlich in einem Kurzvideo auf – laut oe24 ebenfalls mit eindeutig amerikanischem Akzent. Fans schwärmen von den privaten Familienszenen, doch parallel hagelt es erneut Kritik: Einige Stimmen werfen Meghan vor, ihre Kinder gezielt in Szene zu setzen, um Produkte zu bewerben. Die neue Offenheit in den sozialen Medien fällt zudem in bewegte Zeiten: Ihre Netflix-Show ist gestartet, auch ihr Podcast ist gerade erschienen.

Auffällig ist, dass Meghan gezielt liebevolle Momente beim Backen und Basteln mit ihren Kindern teilt. Prinzessin Lilibet, inzwischen drei Jahre alt, rückt dabei laut The Sun immer öfter in den Fokus – etwa bei Aktionen mit Serena Williams (43) oder beim Plätzchenbacken mit Drew Barrymore (50). Offenbar legt Meghan großen Wert auf ein möglichst entspanntes Familienumfeld: Die Dreharbeiten zu ihrer neuen Show fanden bewusst nicht zu Hause statt, um Lilibet und Archie vor Trubel zu schützen. "Achtzig Leute in der Küche sind nicht wirklich die Kindheitserinnerungen, die ich ihnen gerne mitgeben möchte", erklärte sie beim Time100 Summit. Im Netz sorgt Meghans Balance aus Glamour, Business-Spirit und Mutterliebe für Applaus – und Diskussionen.

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Lilibet und Archie, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Tochter Lilibet und Serena Williams, März 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige