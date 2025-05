So süß schwärmte Prinz William bei ihrer Hochzeit von Kate

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) feierten am Dienstag ihren 14. Hochzeitstag – ein Tag, der vielen Menschen auf der ganzen Welt unvergesslich geblieben ist. Am 29. April 2011 gaben sich die beiden in einer prachtvollen Zeremonie in der Westminster Abbey das Jawort. Rund 17,6 Millionen Zuschauer verfolgten damals live, wie Kate in ihrem eleganten Hochzeitskleid von Designerin Sarah Burton den langen Mittelgang zum Altar schritt. Besonders herzerwärmend: Als sie William erreichte, konnte er vor Glück kaum an sich halten und flüsterte ihr liebevoll zu: "Du siehst fabelhaft aus" und kurz darauf: "Du siehst wunderschön aus". Das berichtete unter anderem Hello!. Kates strahlendes Lächeln sprach Bände über ihr eigenes Glück in diesem Moment.

Nicht nur die romantischen Worte an seine Braut blieben in Erinnerung, sondern auch Williams typischer Humor kam an diesem Tag zum Vorschein. So witzelte er gegenüber Kates Vater Michael Middleton (75): "Das sollte eigentlich nur eine kleine Familienfeier werden", wie Lippenleser laut dem Magazin verraten hatten. Die Gästeliste war jedoch alles andere als klein – knapp 1.900 Gäste waren geladen, darunter zahlreiche Royals wie die inzwischen verstorbenen Royals Queen Elizabeth II. (✝96) und Prinz Philip (✝99) sowie viele prominente Gesichter aus Politik, Adel und Showbusiness. Nach der Zeremonie fuhr das frisch vermählte Paar in der königlichen Kutsche zum Buckingham Palace, wo sie sich gleich zweimal auf dem Balkon küssten – sehr zur Freude der jubelnden Menge.

Ihren 14. Hochzeitstag verbrachten die royalen Turteltauben auf der Isle of Mull. Dort tauchten sie nicht nur in die Schönheit der schottischen Landschaft ein, sondern nutzten die Zeit auch, um ein Stück Vergangenheit aufleben zu lassen. Ein offizieller Termin führte sie nach Tobermory, wo sie ein Gemeindezentrum und einen Kunsthandwerkermarkt besuchten. Laut Daily Mail soll das Paar zudem eine romantische Nacht zu zweit in einem gemieteten Haus auf der Insel verbracht haben – fernab von royalen Pflichten und Blitzlichtgewitter.

