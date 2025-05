"Große Klappe": Nikola Glumac schießt gegen Mike Heiter

Nikola Glumac (29) nimmt Kim Virginia Hartung (29) in Schutz. In einem Q&A in seiner Instagram-Story wird der Realitystar gefragt, was er davon hält, dass Mike Heiter (32), der Ex seiner Verlobten, noch immer öffentlich über sie spricht. Auf diese Frage hat Nikola eine klare Antwort: "Dass er Kims Namen mehrfach in den Mund genommen hat, geht einfach gar nicht. Kim ist schwanger und eine Schwangere zu beleidigen geht nicht." Der gebürtige Serbe macht klar, dass er hinter seiner Liebsten steht. "Wenn er schon so eine große Klappe in Bezug auf Kim hat, kann er diese gerne auch im Ring bei Fame Fighting zeigen", droht er an.

Ob es zwischen den beiden Reality-TV-Größen wirklich zu einem Duell im Ring kommen wird, bleibt abzuwarten. Bis es so weit ist, hat Nikola dennoch einen guten Tipp für seinen möglichen Kontrahenten. "Ich würde ihm eher raten, sich Gedanken um sein eigenes Kind zu machen, anstatt sich mit Kim zu beschäftigen", stichelt Nikola und spielt damit auf Mikes Tochter mit Ex-Freundin Elena Miras (33) an. Die kleine Aylen kam 2018 zur Welt. Seither wirft Mama Elena Mike vor, sich vor seinen Vaterpflichten zu drücken.

Nikola lässt offen, auf welche angeblich beleidigenden Worte von Mike er sich genau bezieht. Der Love Island-Star und seine Verlobte Leyla Lahouar (28) hatten allerdings erst kürzlich auf Instagram Nikola und Kim parodiert. Kim hatte eine Streiterei mit ihrem Verlobten in den sozialen Medien thematisiert – daraufhin äfften Mike und Leyla sie nach. "Leute, ich habe mich gerade so mit Mike gestritten. Und ihr wisst, man muss doch einfach mal ein bisschen real sein hier in der Insti-Minski-Welt. Und nicht immer nur so tun, als wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen", imitierte Leyla in dem Video.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, Influencer

Anzeige Anzeige