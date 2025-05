Nach zwölf Jahren: Heidi Klum feiert ihr Met-Gala-Comeback

Heidi Klum (51) hat sich nach einer zwölfjährigen Pause zurück auf den berühmten Teppich der Met Gala gewagt. Am Montagabend betrat das Model das Metropolitan Museum of Art in New York City und präsentierte sich in einem eleganten, trägerlosen Kleid von Vetements. Begleitet wurde Heidis Auftritt von funkelnden Diamant-Accessoires und einem auffälligen, temporären Tattoo derselben Marke auf der Innenseite ihres Arms. Zuletzt hatte sie 2013 das gesellschaftliche Fashion-Highlight besucht – ihr langersehntes Comeback sorgte also für jede Menge Aufsehen im Blitzlichtgewitter der Fotografen.

Die diesjährige Met Gala stand unter dem Motto "Tailored for You" und widmete sich im Rahmen der Ausstellung "Superfine: Tailoring Black Style" der Geschichte und Bedeutung von Black Dandyism. Neben Anna Wintour (75) waren Schauspieler Colman Domingo (55), Formel-1-Star Lewis Hamilton (40), Rapper A$AP Rocky (36) und Musiker Pharrell Williams (52) als offizielle Co-Chairs des Abends angekündigt, während Basketballstar LeBron James (40) kurzfristig verletzungsbedingt ausfallen musste. Das exklusive Event wird traditionell am ersten Montag im Mai ausgerichtet und gilt als das wichtigste Fundraising-Dinner für das renommierte Costume Institute des Museums.

Im Hause Klum war in der vergangenen Woche eine Menge los: Erst vor wenigen Tagen standen Heidi und ihre älteste Tochter Leni Klum (21) noch gemeinsam auf dem roten Teppich in New York City. Kurz darauf jettete der Model-Spross nach Miami, um dort den Formel-1-Grand-Prix zu besuchen und im Anschluss ihren Geburtstag zu feiern. Gemeinsam mit ihrem biologischen Vater Flavio Briatore (75), ihrem Ziehvater Seal (62), ihrem Freund Aris Rachevsky und einer Reihe ihrer engsten Freundinnen machte sie in einem Nachtklub Party. Heidi war bei der exklusiven Fete allerdings nicht dabei.

Getty Images Heidi Klum bei der Met Gala 2025 in New York City

Getty Images Heidi Klum und Leni Klum im Januar 2024 in Los Angeles

