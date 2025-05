Darum will sich David Beckham schnell mit Brooklyn vertragen

Familiäre Krise bei David Beckham (50): Der ehemalige Fußballstar feierte kürzlich seinen 50. Geburtstag, doch sein ältester Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) fehlte auf sämtlichen Veranstaltungen. Auch öffentliche Glückwünsche an den Vater blieben aus. Insider berichteten laut The Sun, dass sich das Verhältnis der beiden zuletzt dramatisch verschlechtert hat und David nun große Angst davor hat, den Kontakt zu Brooklyn womöglich für immer zu verlieren – eine Situation, die ihn an die eigene Vergangenheit mit seinem Vater Ted erinnert.

Davids Ringen um Versöhnung hat einen tragischen Hintergrund: Nachdem sein Vater im Jahr 2005 eine Biografie veröffentlicht hatte, herrschte einige Jahre Funkstille zwischen Vater und Sohn. Erst die schwere Herzerkrankung von Ted führte 2007 zu einer Annäherung der beiden. Diese Erfahrung soll David bis heute prägen, weshalb er alles daran setzt, mit Brooklyn nicht ein ähnliches Schicksal zu erleiden. Grund des aktuellen Zerwürfnisses zwischen David und Brooklyn soll die kürzlich bekannt gewordene Beziehung seines Bruders Romeo (22) mit seiner Ex-Freundin Kim Turnbull sein. Wie ein Vertrauter der Familie gegenüber The Sun verriet, sorgt vor allem die Tatsache, dass Kim bei den Feiern dabei war, für Unmut bei Brooklyn und seiner Frau Nicola (30). Auch Großvater Ted sorgt sich laut Insidern sehr um den Zustand der Familie und möchte verhindern, dass sich die Geschichte der Beckhams wiederholt.

Familie Beckham demonstrierte in der Vergangenheit stets ihre Geschlossenheit. Davids eigene Erfahrungen mit Vater Ted, mit dem er nach einem Zerwürfnis erst durch einen Schicksalsschlag wieder zusammenfand, machen die aktuelle Situation sicherlich besonders schmerzhaft. Trotz aller Differenzen scheint die Tür für eine Versöhnung jedoch offen zu stehen, denn David hält an seiner Hoffnung fest, dass "es immer einen Weg zurück gibt", wie Vertraute berichteten.

Anzeige Anzeige

Instagram / romeobeckham Romeo und David Beckham machen ein Selfie

Anzeige Anzeige

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, April 2025

Anzeige Anzeige