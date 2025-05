Kim Virginia knackt Millionenmarke auf Insta dank Fake-News

Kim Virginia Hartung (30) hat mit einem gewagten Schachzug für viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien gesorgt. Die Reality-TV-Diva hatte erst im Februar dieses Jahres verkündet, in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses zu sein. Viele Nutzer im Netz standen dieser Story jedoch skeptisch gegenüber und unterstellten der 30-Jährigen eine Fake-Schwangerschaft. Gestern meldete sich Kim dann zu Wort und schien diese Vorwürfe zu bestätigen. Wie sich jedoch in einem weiteren Statement herausstellte, handelte es sich dabei nur um einen gut ausgeklügelten Scherz, um Aufmerksamkeit zu generieren. Mit Erfolg: Kims Followerzahl auf Instagram stieg durch das wirre Hin und Her auf eine Million.

Noch vor dem Fake-Schwangerschafts-Post und der darauffolgenden Auflösung zählte die einstige Dschungelcamp-Kandidatin nur rund 988.000 Follower. Innerhalb weniger Stunden konnte sie durch die aufsehenerregenden Statements Tausende Nutzer auf ihr Profil locken und erreichte somit einen Meilenstein in Sachen Reichweite. "Man kann sagen, was man will, du hast Marketing verstanden", fasst es eine Nutzerin passend unter Kims Statement-Post auf Instagram zusammen.

Nicht nur Kims Followerliste wuchs in den vergangenen Tagen rasant. Auch auf dem Profil von Reality-Erzfeindin Leyla Lahouar (29) ist ein starker Anstieg zu verzeichnen. Doch anders als bei Kim machten im Fall von Mike Heiters (33) Verlobter schnell Gerüchte um gekaufte Fake-Follower die Runde. Leyla wies diese Anschuldigungen zurück und deutete an, zu glauben, dass Kim hinter den explodierenden Followerzahlen stecken könnte. "Das ist einfach übertrieben peinlich und lächerlich. Du hast doch eigene Probleme. Du brütest da doch irgendetwas aus, oder auch nicht, und beschäftigst dich schon wieder mit mir", wetterte die 29-Jährige auf Instagram.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im Mai 2025

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar im Mai 2025

