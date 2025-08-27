Cecilia Asoro wird bei "The Summit" Opfer von Intrigen

Cecilia Asoro (29), bekannt aus zahlreichen Reality-TV-Formaten, hat erstmals spannende Einblicke in die kommende Prime-Video-Produktion "The Summit" gegeben. In der Show kämpfen prominente Teilnehmer auf einem strapaziösen Weg zum Gipfel um ein Preisgeld von bis zu einer Million Euro – körperliche Höchstleistungen, Strategie und starke Nerven sind dabei gefragt. Dabei verlief wie so oft nicht alles harmonisch: "Es gab auch viele Intrigen, wo man versucht hat, gegen mich zu schießen. Aber man wird merken, dass man sich lieber nicht mit mir anlegt", erzählt Cecilia im Gespräch mit Promiflash.

Neben den knallharten Herausforderungen auf dem Weg zum Gipfel müssen die Prominenten in jeder Etappe auch schwierige Entscheidungen treffen, denn ein Teilnehmer muss regelmäßig das Abenteuer verlassen. Vertrauen wird damit zur größten Herausforderung. Doch Cecilia offenbart: "Ich hatte eine Bezugsperson und auf die konnte ich mich immer verlassen. Wir haben super gut harmonieren können." Den Namen nennt sie nicht – wahrscheinlich ist jedoch, dass es sich dabei um Kampf der Realitystars-Gewinner Serkan Yavuz (32) handelt. Die beiden standen bereits in früheren Shows gemeinsam vor der Kamera und verstehen sich nachweislich gut.

Zusammen mit Cecilia und Serkan wagten sich noch weitere bekannte Gesichter der deutschen Reality-TV-Szene an das Abenteuer "The Summit", wie Prime Video bereits im vergangenen Monat in einer Pressemitteilung preisgab. Mit dabei waren Klaudia Giez (28), Emmy Russ (26), Matthias Mangiapane (41) und Giulia Siegel (50), die sich gemeinsam mit den Influencern PatroX und Flying Uwe (38) sowie den Schauspielern Felix von Jascheroff (42) und Tanja Tischewitsch (36) den extremen Herausforderungen stellten. Der Cast wurde durch Fußballstar Ansgar Brinkmann (56) komplettiert, der sich vor Beginn der Dreharbeiten durch seine Fitness einen kleinen Vorteil versprach. Zu sehen ist die Survivalshow ab dem 26. September exklusiv bei Prime Video.

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro im Mai 2023

Amazon MGM Studios Realitystar Cecilia Asoro bei "The Summit", 2025

Amazon Prime Video Der Cast von "The Summit"

