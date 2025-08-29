Konnte Cecilia Asoro "The Summit"-Mitstreiter motivieren?

Realitystar Cecilia Asoro (29) stellt sich in der Show "The Summit" einer besonderen Herausforderung: Gemeinsam mit anderen Prominenten kämpft sie darum, einen Berg zu erklimmen und sich die Chance auf ein Preisgeld von bis zu einer Million Euro zu sichern. Doch jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen, und wer unterwegs aufgibt, verliert nicht nur die eigene Chance auf das Geld, sondern schmälert auch den Gesamtbetrag. Cecilia versuchte beim Dreh, ihre Mitstreiter zu motivieren, doch wie sie gegenüber Promiflash verriet, stößt man hierbei manchmal an Grenzen: "Ich kann zwar gut motivieren, aber ich merke auch, wenn ein gewisser Punkt erreicht ist bei einer Person, da kannst du nichts mehr machen."

Im Interview sprach die Reality-Darstellerin offen über die unterschiedlichen Voraussetzungen unter den Teilnehmern. "Wir sind vom Sportlichkeitsgrad so unterschiedlich, dass man merken wird, wenn ein Uwe schon sagt, er ist sehr gefordert worden, dass eine, die noch nie in ihrem Leben auf dem Laufband war, sehr viele Schwierigkeiten hat", erklärte sie. Die körperliche Anstrengung und das gemeinsame Ziel stehen zwar im Vordergrund, doch so mancher Teilnehmer muss irgendwann kapitulieren. Cecilia zeigt dafür Verständnis, betonte aber, dass jeder an einem Punkt an sich selbst denken müsse: "Irgendwann muss man an sich denken und sagen, es tut jetzt zwar weh, das Geld zu verlieren, aber die Last ist auch hoch, wenn da eine Person ist, die du die ganze Zeit mitziehen musst."

Cecilia hat sich in der Welt der Realityshows bereits einen Namen gemacht und kennt ähnliche Wettkämpfe, die starken Willen und Durchhaltevermögen verlangen. Die 29-Jährige, die durch ihren humorvollen und zugleich empathischen Umgang auffällt, weiß, wie sie mit außergewöhnlichen Situationen klarkommen muss. In Interviews betont sie oft, wie wichtig es ist, sich selbst treu zu bleiben und ehrlich mit anderen umzugehen. Auch bei "The Summit" scheint sie diese Einstellung zu bewahren, wenngleich die extreme Herausforderung ihre eigenen Grenzen auf die Probe stellt.

Amazon MGM Studios Realitystar Cecilia Asoro bei "The Summit", 2025

Amazon Prime Video Der Cast von "The Summit"

Amazon MGM Studios Cecilia Asoro, "The 50"-Kandidatin