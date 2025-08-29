Neben "Promi Big Brother": Auch Knossis Edition kehrt zurück

Die neue Staffel Promi Big Brother nimmt langsam aber sicher Gestalt an. Da stellt sich die Frage, ob auch Knossi (39) eine neue Ausgabe seiner "Big Brother – Knossi Edition" auf die Beine stellen darf. Die Frage beantwortet der Entertainer jetzt selbst in seiner Instagram-Story. Er postet das Logo seiner Show und schreibt dazu: "Die Gerüchte stimmen! Ich suche ab sofort noch ein paar polarisierende Kandidaten!" Dazu gibt er seinen Fans die Möglichkeit, Vorschläge zu machen, wer dieses Mal einziehen soll. Ein offizielles Startdatum gibt es aber noch nicht – allerdings wurden die Folgen in den vergangenen Jahren immer nach dem Finale von "Promi Big Brother" ausgestrahlt.

Knossis Sendung geht dann in diesem Jahr bereits in die dritte Runde. 2023 bekam der Streamer das Format. Die Teilnehmer bestanden aus Twitch-Stars, Komikern und Content Creatorn: Unter anderem waren Joey Kelly (52), Ilka Bessin (53) und MontanaBlack (37) mit dabei. Der erste Sieg der Knossi-Edition ging an Extremsportler Joey. 2024 startete eine zweite Staffel und auch hier waren in erster Linie wieder Netzstars wie Marc Eggers (38), SelfieSandra (26) und Fritz Meinecke (36) dabei. Die Siegertrophäe ging hier am Ende an YouTuber Adam Wolke von SkylineTV. Zu sehen gab es Knossis "Big Brother" in einem Livestream auf Twitch und seit der zweiten Ausgabe auch auf Joyn.

Bei "Promi Big Brother" macht Knossi aber noch lange nicht Halt. Der Twitch-Star ist bekannt dafür, sich regelmäßig neue Formate für seine Community auszudenken. Nachdem er zweimal bei 7 vs. Wild dabei war, zog er vergangenes Jahr mit "Mission Unknown: Atlantik" sein eigenes Survival-Format auf. Seit dem Beginn des Jahres denkt der 39-Jährige zudem über eine eigene Version des Dschungelcamps nach. In einem Twitch-Stream überlegte er: "Hey, stellt euch vor, Knossis Dschungelcamp." Er konnte sich vorstellen, das Abenteuer in Australien oder Südafrika stattfinden zu lassen, aber eher als eine Art Twitch-Event. Er stellte sich eine dreitägige Live-Übertragung mit Dschungelprüfungen und Co. vor.

Instagram / knossi Knossi, Streamer

Instagram / knossi MontanaBlack und Knossi im September 2024

Instagram / knossi Knossi mit seinem BRAVO-Otto für das Jahr 2024