Wegen Sportler: Tanja Tischewitsch zweifelte an "The Summit"

Mit "The Summit" kommt ein neues Reality-Format, das nicht härter hätte sein können. In der Prime Video-Show werden TV-Stars auf ein Abenteuer in den Bergen geschickt. Auch Tanja Tischewitsch (36) ist dabei. Doch die ehemalige Big Brother-Kandidatin erzählt gegenüber Promiflash, dass sie anfänglich gar nicht sicher war, ob sie hier richtig ist. Das lag vor allem an ihren Mitstreitern, zu denen auch Fitness-Influencer und Sport-Profis wie Cecilia Asoro (29) und Flying Uwe (38) gehören. "Als ich in die Runde geschaut habe, dachte ich mir: 'Boah, krass, er ist Fitness-Influencer, Cecilia ist auch eine, die zwei Stunden jeden Tag zum Sport rennt'", meint sie. Auch Ex-Fußballer Ansgar Brinkmann (56) habe Tanja großen Respekt eingeflößt: "Dann habe ich mir Ansgar angeguckt und dachte mir so: 'Ob das so meine Show ist?'"

Zu sehen, dass andere Kandidaten wie Serkan Yavuz (32) sich so intensiv auf das Format vorbereiten, habe Tanja dann noch mehr verunsichert. "Dann hat auch noch Serkan gesagt, er hat sich körperlich vorbereitet, war jeden Tag im Fitnessstudio und ich war nur so: 'Ach, okay. Schön für euch alle'", meint sie zu Promiflash. Die 36-Jährige ist sicher: Wenn sie von vornherein gewusst hätte, worauf sie sich einlässt, hätte sie nicht teilgenommen – daran ist sie aber auch ein wenig selbst mit schuld: "Ich dachte, das wird eine lustige Show. Ich wusste nichts vom Wandern, ich wusste nichts vom fetten Rucksack. Ich war da ein bisschen wie Cecilia, ich habe mir das Briefing nicht so richtig durchgelesen. [...] Hätte ich gewusst, dass die Show 'The Summit' heißt und hätte es schon eine Staffel gegeben, bin ich mir nicht so sicher, ob ich dann sofort zugesagt hätte."

"The Summit" heißt übersetzt "Der Gipfel" und verrät so schon ziemlich deutlich, was den Teilnehmern in der Show bevorsteht. In Neuseeland müssen die Promis es auf einen Berggipfel schaffen. Als Gepäck haben sie Rucksäcke dabei, die nicht nur das Nötigste zum Überleben beinhalten, sondern auch die eine Million Euro Preisgeld. Um die Herausforderung noch zu steigern, gibt es in regelmäßigen Abständen Challenges, die bewältigt werden müssen. Neben Tanja, Serkan, Cecilia, Uwe und Ansgar sind noch Realitystars wie Emmy Russ (26), Klaudia Giez (28), Matthias Mangiapane (41), Giulia Siegel (50) und Julia Römmelt (31) dabei. Zu ihnen gesellen sich Schauspieler Felix von Jascheroff (43) und Influencer PatroX.

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Tanja Tischewitsch, "The Summit"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Agentur filmcontact Flying Uwe, "The Summit"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Der Cast von "The Summit"