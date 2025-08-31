Aus Rache? Giuliano Hediger postet Liebesnachricht von Ariel

Ariel und Giuliano Hediger liefern sich einen Rosenkrieg im Netz. Die Reality-TV-Bekanntheit behauptete vor wenigen Stunden, dass ihr Ex-Freund Giuliano eine Affäre mit Jannik Kontalis (29) hat. Zudem warf sie ihm vor, sich nicht um das gemeinsame Kind zu kümmern. Giuliano ließ diese Anschuldigungen nicht lange unbeantwortet und erhob seinerseits Gegenwehr – diesmal in Form eines Beitrags auf Instagram, der privater kaum sein könnte: Er veröffentlichte eine emotionale Liebesnachricht, die Ariel ihm angeblich erst vor einer Woche geschickt hatte.

In dem ausführlichen Text schrieb Ariel unter anderem: "Ich will die Frau sein, die dein Leben prägt. […] Ich will der Grund dafür sein, dass du kämpfst, dass du nach vorne siehst, dass du lächelst. […] Alt werden mit dir, sich über die Fernbedienung streiten und letztendlich doch händchenhaltend auf der Couch sitzen." Die Worte zeichnen ein Bild von tiefer Zuneigung und einer gemeinsamen Zukunft. Giuliano kommentierte dazu sichtlich enttäuscht: "Vor genau einer Woche schickt sie mir noch das und jetzt schießt sie wieder komplett gegen mich." Auf die Vorwürfe bezüglich ihrer gemeinsamen Tochter kündigte er an, sich zu einem späteren Zeitpunkt zu äußern.

Ariel wirft Giuliano vor, Partys und Reisen der gemeinsamen Tochter vorzuziehen. Im Netz würde sich der Schweizer obendrein als guten Vater inszenieren. "Er postet regelmäßig Videos, die nicht aktuell sind, damit die Leute meinen, er ist bei unserer Tochter. Was nicht so ist", klagte die Prominent getrennt-Kandidatin und ergänzte: "Er ist alles andere als ein guter Papa."

RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger mit seiner Ex Ariel und der gemeinsamen Tochter, Juni 2025

Instagram / _ariel__61 Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger im Jahr 2024