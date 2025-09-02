Oliver Pocher stichelt nach Amiras Lobeshymne über Christian

Amira Aly (32) und Christian Düren (35) leben ihr privates Glück inzwischen auch öffentlich – und von Amiras Schwärmerei über ihren neuen Partner hat längst auch Ex-Mann Oliver Pocher (47) Wind bekommen. Kaum verwunderlich, dass der Comedian jetzt in gewohnt spitzer Manier seinen Senf dazu abgibt. In einem Interview mit Bild erzählte Amira kürzlich, dass sie Christian vor lauter Schmetterlingen im Bauch ständig "Ich liebe dich!" sagen müsse und betont, wie sehr sie sich auf ihn verlassen könne. Der ProSieben-Moderator bringe ihr zudem jeden Morgen Kaffee ans Bett und auch ihre Familie habe den 35-Jährigen längst ins Herz geschlossen.

Oliver kommentierte Amiras Verliebtheit im Gespräch mit RTL zwar zunächst überraschend gelassen: "Wenn die glücklich ist, dann freut mich das für sie." Doch ganz ohne Seitenhieb kam er nicht aus. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu, dass jeder eben unterschiedlich auf das reagiere, "was er ins Bett bekommt". Seit der Trennung 2023, die nach eigenen Angaben nicht von ihm ausging, ist das Verhältnis der beiden immer wieder von Spannungen geprägt – die jüngsten Liebesbekundungen der 32-Jährigen scheinen nun erneut Öl ins Feuer zu gießen.

Abseits davon läuft es für Amira und Christian sowohl privat als auch beruflich blendend. Das Paar ist kürzlich in ein neues, luxuriöses Zuhause gezogen und steht gemeinsam als Moderatoren der Show "Deutschlands dümmster Promi" vor der Kamera. Amira betonte bereits mehrfach, wie sehr sie die Harmonie mit Christian schätze – sowohl im Alltag als auch im Job. Es wirkt so, als hätten die beiden genau das gefunden, was sie gesucht haben. Da nimmt man wohl auch die ein oder andere Stichelei vom Ex in Kauf.

TikTok / oliverpocher Collage: Oliver Pocher, Amira Aly und Christian Düren, 2025

Instagram / amirapocher Amira Pocher und Christian Düren im August 2024

ProSieben, Joyn Amira Aly und Christian Düren als Moderatoren bei "Deutschlands dümmster Promi"