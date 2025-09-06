"Gesprächsstoff": Emmy Russ kündigt neue Format-Teilnahme an

Emmy Russ (26) dominiert aktuell die Schlagzeilen der Reality-TV-Welt. Die Gerüchteküche brodelt – der Blondine wird eine Romanze mit dem eigentlich an Vanessa Nwattu vergebenen Aleksandar Petrovic (34) nachgesagt. Im Promiflash-Interview lenkt Emmy die Aufmerksamkeit nun aber auf ein anderes Thema: Ihre TV-Karriere. "Man munkelt ganz, ganz viel bei mir. Es ist auf jeden Fall bestätigt, dass ich bei The Summit dabei bin – ein weiteres Format kommt auf jeden Fall noch. Da sind wir alle sehr gespannt, denn da wird es sehr, sehr viel Gesprächsstoff geben", betont sie.

Deutet die 26-Jährige damit etwa die #CoupleChallenge-Dreharbeiten an? Dazu äußert sich auch Aleks' Bruder Marko Petrovic, der Emmy zufälligerweise an diesem Abend begleitet. "Wir wissen ja immer, dass wenn viel gemunkelt wird, natürlich auch viel Quatsch mit dabei ist. Aber lasst euch überraschen", erklärt er. Das lassen sich Emmys Fans wohl nicht zweimal sagen – ihre Community ist aktuell wohl supergespannt, sowohl auf neue TV-Formate als auch auf eine eindeutige Aussage zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus.

Zu den Gerüchten rund um sich und Aleks äußerte sich die ehemalige Reality Queens-Kandidatin bislang nur kryptisch. Vor Kurzem verriet sie jedoch im Gespräch mit RTL, dass sie sich in einer Kennenlernphase befindet. "Meine letzte Beziehung ist vorbei. Jetzt blicke ich wieder nach vorne und lerne gerade auch jemanden kennen. Derjenige ist auch kein Unbekannter. Man kennt ihn auf jeden Fall", heizte sie die Gerüchteküche weiterhin an.

IMAGO / Future Image Emmy Russ, September 2025

Promiflash Marko Petrovic und Emmy Russ, September 2025

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar