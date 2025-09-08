J. Lo auf Shoppingtour mit Sohn von Ex-Mann Ben Affleck

Pop-Diva Jennifer Lopez (56) wurde kürzlich mit Ben Afflecks (53) Sohn Samuel (13) bei einem entspannten Einkaufsbummel in der Westfield Century City Mall in Los Angeles gesichtet. Wie auf Bildern zu sehen ist, die dem Magazin Gala vorliegen, genießt das Duo einen harmonischen Ausflug entlang der vielen Schaufenster. Mit dabei war auch Emme (17), eines der Zwillinge von J. Lo aus ihrer Ehe mit Marc Anthony (56).

Obwohl Paparazzi dem Trio auf Schritt und Tritt folgten, genoss J. Lo sichtlich die Zeit in der Patchworkfamilie. Samuel, bekannt für sein großes Interesse an Mode, trug lässige, aber trendige Kleidung, während J. Lo mit ihrem unverkennbaren Stil für Eleganz sorgte. Die Sängerin kombinierte ein weißes Cropped-Longsleeve mit einer schwarzen Hose und unterstrich ihren glamourösen Look mit transparenten High Heels. Nach dem entspannten Einkaufsbummel und einem gemeinsamen Mittagessen brachte J. Lo den 13-Jährigen schließlich zu seinem Vater Ben.

Der Shopping-Trip zeigt, dass J. Lo auch nach ihrer Scheidung von Ben im April 2024 eine harmonische Verbindung zu seiner Familie pflegt. Auf und abseits der Bühne zeigte sie sich nach der Trennung nicht selten in Flirtlaune. In einem Interview verriet sie jedoch, dass für sie keine Ehe mehr infrage kommt. Beruflich feierte J. Lo in diesem Sommer große Erfolge, denn eine erfolgreiche "Up All Night Tour" durch Europa liegt hinter ihr.

Getty Images Jennifer Lopez, Mai 2025

Backgrid Samuel Affleck, Ben Affleck und Fin Affleck im September 2024

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Zwillingen Max und Emme, Februar 2025