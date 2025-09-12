Darum ist Filip Pavlovic und Can Kaplans Kampf so besonders

Filip Pavlovic (31) steigt wieder in den Ring! Der Reality-TV-Star und ehemalige Dschungelkönig tritt beim Fame Fighting-Event gegen den Unternehmer Can Kaplan an. Der Kampf findet am 18. Oktober statt und verspricht, ein echtes Spektakel zu werden. Darüber, was diesen Box-Wettkampf so besonders macht, hat Filip in einem Interview mit Promiflash gesprochen. Er erklärte: "Ich glaube, wir können beide boxen. Er ist sehr fleißig, zielstrebig und wird auch das Bestmögliche aus sich rausholen wollen." Es ist ein Duell mit einem Gegner, der eine echte Herausforderung darstellt. Besonders wichtig ist das Match für Filip, weil er sich in der Vergangenheit mit Kritik konfrontiert sah.

In einem früheren Boxkampf trat er gegen einen weniger erfahrenen Gegner an, woraufhin er sich Vorwürfen stellen musste, dass sein Gegner doch unfairerweise "noch nie geboxt hat". "Damals, als ich gegen Paul gekämpft habe, wurde mir viel gesagt, dass ich gegen jemanden gekämpft habe, der noch nie geboxt hat. Und jetzt habe ich jemanden vor der Nase, der es kann." Dieses Mal will Filip zeigen, dass er es mit einem trainierten und ambitionierten Boxer wie Can aufnehmen kann. Dass er in den letzten fünf Jahren zwar keinen offiziellen Kampf bestritten, aber dennoch stets trainiert hat, unterstreicht seine Entschlossenheit. "Ich freue mich extrem drauf. Ich bin fit. Ich habe zwar fünf Jahre nicht gekämpft, aber ich habe mich trotzdem fünf Jahre fit gehalten", betonte er.

Filip, der in der aktuellen Staffel Love Island VIP zu sehen ist, erlangte 2018 erstmals öffentliche Aufmerksamkeit durch seine Teilnahme an der RTL-Show Die Bachelorette. Zwar reichte es nur für den dritten Platz und nicht für das Herz von Nadine Klein (39), doch ebnete ihm die Sendung den Weg in die Welt des Reality-TVs. Filip hat in seiner Karriere schon mehrfach bewiesen, dass er sich Herausforderungen stellt und nicht so leicht aufgibt, sei es im TV oder im Boxring. Sein Gegner Can Kaplan, der 2019 seine Firma "Beautinda" gründete, dürfte den meisten vor allem durch Das Sommerhaus der Stars bekannt sein, wo er vor zwei Jahren gemeinsam mit seiner damaligen Verlobten Walentina Doronina (25) für mächtig Furore sorgte.

Collage: IMAGO / Future Image, IMAGO / Funke Foto Services Collage: Filip Pavlovic und Can Kaplan treten bei "Fame Fighting" gegeneinander an, 2025.

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Reality-TV-Star

Kammerer,Bernd / ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, TV-Bekanntheiten

