Selena Gomez verrät: Lupus macht Flaschenöffnen zur Qual

"Only Murders in the Building"-Star Selena Gomez (33) hat in einem Gespräch mit Amy Poehler (53) über die Herausforderungen reflektiert, die ihre Lupus-Erkrankung mit sich bringt. Die Sängerin und Schauspielerin, die im Umgang mit dieser Autoimmunerkrankung für Offenheit bekannt ist und auch Mutter werden möchte, enthüllte, woran konkret sie infolge der Krankheit leide: "Ich habe Arthritis in den Fingern, und das liegt an meinem Lupus". Das erschwere selbst einfache alltägliche Aufgaben. "Ich erinnere mich, wie ich versucht habe, eine Wasserflasche zu öffnen – und es tat unglaublich weh, weil ich noch nicht die richtige Medikation hatte", erklärte sie im Podcast "Good Hang with Amy Poehler". Diese Offenbarungen geben einen Einblick in die Herausforderungen, mit denen Selena täglich konfrontiert ist.

Ihre persönliche Erfahrung mit eingeschränkter Fingerfertigkeit hat auch auf ihre Geschäftstätigkeit Einfluss genommen. Ihr eigenes Beauty-Label wurde so konzipiert, dass es für Menschen, die sich in ähnlichen Situationen wie Selena wiederfinden, geeignet ist. "Wir haben jedes Produkt bewusst so entwickelt, dass es auch für Menschen mit Einschränkungen in der Handbeweglichkeit funktioniert", erklärte die "Lose You to Love Me"-Interpretin. Mit dieser bewussten Entscheidung der Unternehmerin rückt sie das Thema Inklusion mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Bereits 2023 hatte sie in den sozialen Medien über die Nebenwirkungen ihrer Medikamente gesprochen, darunter Gewichtszunahme: "Ich möchte den Menschen nur sagen: Ihr seid schön und wunderbar. Ja, es gibt Tage, an denen wir uns mies fühlen, aber mir ist es wichtiger, gesund zu sein und auf mich zu achten."

Selena wurde in den späten 2000er Jahren, insbesondere um 2007, durch die Disney-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" berühmt und hat sich seit ihrer Diagnose 2013 immer auch für mehr Offenheit in Bezug auf psychische und körperliche Gesundheit eingesetzt. Lupus ist eine chronische Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem gesundes körpereigenes Gewebe angreift. Die Krankheit gilt als nicht heilbar. Im Jahr 2016 musste sich die Sängerin infolge ihrer Lupus-Erkrankung sogar einer Nierentransplantation unterziehen. Ihre Botschaft dabei ist klar: Es geht um Selbstakzeptanz und die Priorisierung der eigenen Gesundheit. Privat scheint Selena nach ihren turbulenten Beziehungen zu Justin Bieber (31) und The Weeknd (35) angekommen zu sein. Im Dezember 2023 machte sie ihre Beziehung zum US-Musikproduzenten und Songwriter Benny Blanco (37) öffentlich. Ein Jahr später, im Dezember 2024, folgte die Verlobung.

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin und Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Benny Blanco, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez und The Weeknd im September 2017