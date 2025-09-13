Emmy Russ findet: In Realityshows muss man egoistisch sein

Reality-TV-Star Emmy Russ (26) ist schon bald in der neuen Realityshow The Summit zu sehen. Dort stellen sich die Teilnehmer der Herausforderung, gemeinsam einen Berg zu erklimmen. Für Emmy, die sich auf diese Strapazen nicht vorbereitet hatte, gestaltete sich der Aufstieg besonders schwierig. Vor allem das Tragen eines schweren Rucksacks erwies sich als ein echtes Hindernis. Glücklicherweise sprangen einige ihrer männlichen Mitstreiter ein und halfen ihr, den beschwerlichen Weg zu meistern. Ohne diese Unterstützung, gibt sie offen zu, hätte sie es wohl kaum über den ersten Tag hinaus geschafft.

Im Interview mit Promiflash erklärte Emmy, dass Egoismus der Schlüssel zum Erfolg in solchen Shows sei. Sie betonte, dass sie sich keinen Kopf darüber mache, wie andere sie wahrnehmen oder ob sie mit ihrer Einstellung anecken könnte: "Man muss nur an sich selber denken", stellte sie klar. Dem Realitystar zufolge ist es essenziell, seinen Fokus nur auf das eigene Ziel zu richten, auch wenn dies bedeutet, um Hilfe zu bitten. Emmy, die offen gestand, was sie an dem Format gereizt hat, schätzt jene, die sie während der Show unterstützt haben, sehr: "Ich bin denen bis heute sehr dankbar, weil sonst wäre ich wahrscheinlich an Tag eins raus gewesen."

Doch Emmy macht auch unmissverständlich klar, dass Unterstützungsbereitschaft für sie eine Frage des Charakters ist. "Ein Mann, der mich in einer Situation sieht, in der ich Komplikationen habe, und mir keine Hilfe anbietet, das wäre für mich ein Loser", sagte sie deutlich. Die Hamburgerin ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, und steht zu ihren hohen Ansprüchen an ihr Umfeld. Bereits in anderen Formaten hat sie ihren Mitstreitern häufig klare Ansagen gemacht. Ihr Motto: Wer sich in ihr Team einbringt, wird geschätzt – wer dies jedoch nicht tut, muss mit der Konsequenz leben, bei ihr unten durch zu sein.

IMAGO / BOBO Emmy Russ, TV-Bekanntheit

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystar

Amazon Prime Video Der Cast von "The Summit"