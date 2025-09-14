Darum darf Sam Dylan Sommerhaus-Trennung nicht verraten

Sam Dylan (34) deutete am Samstag vor seiner Show "Iconic Drama" die Trennung von zwei Reality-TV-Bekanntheiten an. Das Paar soll in der aktuellen Staffel von Das Sommerhaus der Stars zu sehen sein. Eigentlich wollte er während seiner Show enthüllen, um welches Duo es sich handelt. Doch dann kam alles anders: Eine geheimnisvolle Warnung stoppte ihn. Sam schildert auf Instagram, dass er während der Live-Show einen Zettel erhalten habe, der ihn vor möglichen Konsequenzen warnte, sollte er das Geheimnis lüften. "Das fand ich alles ein bisschen komisch. Dann hab ich gesagt: 'Okay, gut. Komm, lass es sein'", erklärte er.

In seiner Erklärung betonte Sam auch, dass er eigentlich sämtliche Informationen, die ihm zugetragen wurden, frei äußern dürfte. Dennoch habe die ominöse Drohung ihn verunsichert. Dem Zettel zufolge hätte ein Gespräch hinter den Kulissen bereits zu Spannungen geführt, da eine der betroffenen Personen nicht möchte, dass Interna öffentlich werden. Der Realitystar machte deutlich, dass solches Verhalten ihn ärgert, insbesondere wenn man, wie er sagt, selbst andeutet oder preisgibt, was hinter verschlossenen Türen passiert. Letztlich will Sam jedoch klarstellen, dass er aus Eigenverantwortung gehandelt habe, um die Show nicht zu gefährden.

Schon am Vortag befeuerte Sam auf Social Media die Gerüchteküche rund um das vermeintliche Liebes-Aus eines Paares aus der beliebten TV-Show. In seiner Story schrieb er: "Das erste Sommerhaus-Paar ist getrennt. Von dem Paar weigert sich jetzt eine Person, heute Abend aufzutreten. Eine Person hat sogar schon einen neuen Partner." Obwohl der Realitystar keine Namen nannte, spekulierten Fans besonders über Edda Pilz und Michael Klotz. Besonders auffällig: Michael war erst kürzlich als Gast bei Sams Show zu sehen. Zudem sind die gemeinsamen Pärchenbilder im Netz entfernt worden.

Getty Images Sam Dylan bei der Premiere von "Jurassic World: Die Wiedergeburt" im Zoo Palast in Berlin 2025

ActionPress / Michael Timm Sam Dylan, Realitystar

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz im Oktober 2024