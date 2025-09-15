Kuss mit Emma: Serkan Yavuz betont, es "ist nichts passiert"

In der neuesten Folge der Realityshow "The Power" kommt es zu einer Situation, die bereits im Vorfeld für reichlich Spekulationen gesorgt hatte. Emma Fernlund (24) und Serkan Yavuz (32) werden in einer Szene gezeigt, die viele Fragen aufwirft. Nachdem die beiden während einer Party auffällig miteinander geflirtet und auch etwas Zeit abseits der anderen verbracht haben, schleicht Emma im Haus in ein Zimmer, in dem sich Serkan befindet. Kurz darauf sind Knutschgeräusche zu hören. Serkan betont nach dem vermeintlichen Kuss: "Wir haben da nichts gemacht. Es ist da drin nichts passiert. Von mir aus ist es so, wie ihr denkt, aber es war nicht so."

Nach dem Vorfall werden die Stimmen und Spekulationen lauter. Serkan, der auch in anderen Reality-Formaten regelmäßig für Gesprächsstoff sorgt, nimmt die Situation gelassen, aber bestimmt. "Ich bin ja nicht blöd", sagte er entschlossen, aber gleichzeitig zurückhaltend, was die Details betrifft. Emma bleibt vager in ihren Aussagen und erinnert sich angeblich kaum an den Moment. Lorik Bunjaku (29), ein anderer Teilnehmer der Show, scheint das Knistern zwischen den beiden jedoch nicht entgangen zu sein. Matthias Mangiapane (41), ebenfalls Mitbewohner, zeigte sich abfällig gegenüber Emma und vermutete hinter ihrem Verhalten Kalkül.

Bereits vor rund zwei Wochen hatte das Verhalten von Emma und Serkan für heftige Diskussionen gesorgt. Besonders kritisch wurde dabei, dass Emma zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch mit Umut Tekin (28) zusammen war. Die Beziehung der beiden stand damals allerdings schon auf wackeligen Beinen. Nach den mutmaßlichen Knutschereien in der Show habe Umut seinem Ärger in seiner Instagram-Story Luft gemacht: "Traurig, dass man tote Winkel sucht, um fremdzugehen." Der Realitystar warf Emma außerdem vor, ihn über Wochen hinweg angelogen zu haben.

Collage: Joyn / René Lohse, Joyn / René Lohse Collage: Emma Fernlund und Serkan Yavuz

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, August 2025

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar