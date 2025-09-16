Sylvie Meis: Style-Explosion bei 'Love Island VIP'

Sylvie Meis (47) begeistert aktuell wieder als Moderatorin von "Love Island VIP" mit ihrem glanzvollen Auftritt. Doch in diesem Jahr hat sich die niederländische Schönheit selbst übertroffen. Ihr Styling ist aufwendiger als je zuvor und nimmt erneut mehrere Stunden in Anspruch – und das für jede einzelne Episode. Ihren Zuschauern versprach Sylvie in einem Interview mit Promiflash, dass sie diesmal noch mehr Einblicke hinter die Kulissen mit ihrer Community teilen werde. "Wir haben wirklich eine Schippe draufgelegt", verriet die Moderatorin und fügte hinzu, dass sie den aufwendigen Prozess unter anderem auf ihren Social-Media-Kanälen dokumentieren möchte.

Dabei darf man sich laut Sylvie auf noch spektakulärere Looks freuen. Exklusive Einblicke in die Fittings, das Styling sowie den Transport der unzähligen Outfits sollen die Fans hinter die Kulissen der Produktion mitnehmen. "Das ist schon eine gewaltige Menge an Kleidung, Koffern, Schmuck und Schuhen, die wir da mitnehmen", gestand sie weiter. Es sei jedes Mal das Ziel, mit besonderen Kreationen zu überzeugen und der Show zusätzlichen Glanz zu verleihen. Die Zuschauer dürfen sich demnach auf ein wahres Fashion-Feuerwerk freuen, das den Glamour-Faktor der Sendung gekonnt unterstreichen soll.

Seit jeher ist Sylvie für ihre makellosen Auftritte bekannt und scheut keinen Aufwand, wenn es um Make-up, Styling und Haarpflege geht. Für die Moderatorin sind diese Details zu ihrer unverkennbaren Handschrift geworden, wobei ihre Looks stets bis ins kleinste Detail durchdacht sind. Schon in der Vergangenheit berichtete sie, dass allein die Vorbereitung pro Show mehrere Stunden in Anspruch nimmt. Es wird deutlich, dass sie ihre Arbeit mit großer Leidenschaft ausübt und stets mit Perfektion glänzen möchte – ein Ansatz, der sie zu einem absoluten Publikumsliebling macht.

Getty Images Sylvie Meis im März 2024 in West Hollywood

Getty Images Sylvie Meis im Juli 2023 in Berlin

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin