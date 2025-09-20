Nikolas Erspartes ist weg: Muss Kim den neuen Ring zahlen?

Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (30), bekannt aus dem Reality-TV, beschäftigten ihre Fans in den letzten Tagen mit einem kuriosen Vorfall: Während einer romantischen Jetski-Tour plumpste der wertvolle Verlobungsring ins Meer, was Nikola augenzwinkernd bei Instagram als Verlust seiner gesamten Ersparnisse bezeichnete. Ein Fan wollte daraufhin in einer Fragerunde von Kim wissen, ob die Reality-Queen ihren neuen Ring nun selbst bezahlen muss. Doch Kim stellte in ihrer Antwort schnell klar, wie es tatsächlich um die Finanzen des Paares bestellt ist – und nahm Nikola in Schutz.

Wie Kim auf Instagram erklärte, trägt Nikola den Löwenanteil der gemeinsamen Kosten. "Er zahlt unsere Miete, das Essen [...] und natürlich auch den Ring", verriet sie offen. Die beiden haben sich über die Jahre eine eigene Firma in Dubai aufgebaut, die ihnen finanzielle Unabhängigkeit sichert. Instagram sei für sie inzwischen nur ein Hobby, das ihnen Spaß bereite. Kim betonte dabei, wie glücklich sie mit Nikola ist, und schloss mit rührenden Worten: "Habe echt einen tollen Mann, der in jeglicher Lebenssituation mein Leben mit Fülle ergänzt."

Nikola zeigte sich bereits kurz nach dem Vorfall mit dem Ring sichtlich niedergeschlagen. In seiner Instagram-Story gab er offen zu: "Ich kann es kaum glauben, dass mir das alles passiert ist." Der TV-Star hatte viel Zeit und Geld in die Planung gesteckt, um Kim einen perfekten Moment zu bereiten – umso tragischer war der unglückliche Verlust. Fans zeigten in den Kommentaren Mitgefühl und schlugen sogar Rettungsaktionen mit Tauchern vor. Doch inzwischen haben Kim und ihr Nikola offensichtlich schon die Suche nach einem neuen Schmuckstück begonnen!

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, September 2025