Diese zwei Händler zoffen sich bei "Bares für Rares"

Bei der ZDF-Sendung Bares für Rares sorgte ein Gemälde für ordentlich Zündstoff zwischen den beiden Händlern Fabian Kahl (33) und Julian Schmitz-Avila (39). Das Bild, geerbt von dem Berliner Rentner Bernd, der es gemeinsam mit seiner Frau Solveig vorstellte, stammt aus dem Jahr 1882 und zeigt eine rothaarige Frau bei der Arbeit mit Wasserkübeln. Die Expertise von Dr. Bianca Berding ließ das Ehepaar aufhorchen, als die Kunstexpertin einen Wert von 2500 bis 3000 Euro angab – weit über deren Wunschpreis von 500 Euro.

Fabian und Julian lieferten sich ein wahres Wortgefecht, nachdem die Gebote binnen Sekunden von 300 Euro auf 2000 Euro geklettert waren. Julian behielt dabei die Oberhand. Als Fabian kritisch hinterfragte: "Wie kommt man denn innerhalb von 3 Sekunden von 300 auf 2000 Euro?", reagierte Julian unbeeindruckt und entgegnete scharf: "Kümmere dich doch einfach ums Bild. Bietest du mehr oder nicht? Was hat das mit meinem Gebot zu tun?" Mit einem finalen Gebot von 3000 Euro sicherte sich Julian schließlich das begehrenswerte Kunstwerk und ließ Fabian das Nachsehen.

Doch nicht nur unter den Händlern knistert es vor Spannung. Auch auf Seiten der Verkäufer gibt es manchmal überraschende Wendungen, wie der Auftritt von Laura Wagner und ihrer Mutter Mechthild zeigte. Die beiden waren mit zwei alten Steiff-Plüschtieren bei "Bares für Rares" zu Gast. Besonders die französische Bulldogge aus den 1930er-Jahren wurde von Experte Sven Deutschmanek (49) als echtes Highlight bezeichnet und auf 450 Euro geschätzt. Im Händlerraum entwickelte sich das übliche Wettbieten zwischen Wolfgang Pauritsch (53) und Fabian. Wolfgang bot schließlich 400 Euro für die Bulldogge. Doch während die Mutter mit dem Angebot schon einverstanden war, bekam Laura Zweifel. "Ich kann mich einfach nicht von dem Hund trennen", gestand sie schließlich. So platzte der Deal buchstäblich in letzter Sekunde und das Mutter-Tochter-Gespann reiste samt Schätzen wieder nach Hause.

ZDF / Frank Hempel "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter

ZDF / Frank W. Hempel Julian Schmitz-Avila, "Bares für Rares"-Händler

ZDF / Frank Dicks "Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl

