Viki ist sauer: Sie beendet die Liaison mit AYTO-VIP-Kevin

Das Liebeschaos bei Are You The One – Reality Stars in Love erreicht neue Höhen: Viki hat ihre aufkeimende Romanze mit Kevin Njie (29) abrupt beendet. Obwohl der Vater eines Sohnes versprochen hatte, den Kontakt zu anderen Frauen einzuschränken, konnte er bei einer Poolparty den Verlockungen nicht widerstehen. Kevin kam Hati Suarez und Ariel näher, was Viki sichtlich verletzte. In einem Gespräch stellte er sich der enttäuschten Kuppel-Show-Teilnehmerin. "Hab ich mir schon fast gedacht. Mir war schon von Anfang an klar, dass du mich nicht möchtest", gab Viki ihm unverblümt zu verstehen. Für sie steht fest, dass Kevin nicht die gleichen Gefühle für sie hat und sein Verhalten respektlos sei.

Kevin sieht die Sache anders: Er empfindet Viki als unnahbar und glaubt, dass sie ihre eigenen Emotionen nicht richtig einordnen kann. "Dafür, dass wir seit vier Tagen aufeinanderhängen und sich nichts entwickelt, finde ich es ein bisschen überzogen", kommentierte er. Doch die junge Frau überrascht nicht nur mit ihrer klaren Haltung – auch in der Gruppe lässt sie keinen Zweifel daran, dass zwischen den beiden alles vorbei ist. In der folgenden Matching Night thematisierte Moderatorin Sophia Thomalla (35) noch einmal die brisante Situation, doch Viki blieb standhaft: "Es ist vorbei." Sie erklärte weiter, sie sei froh, dass die AYTO-Trennung frühzeitig geschehen sei, bevor sich stärkere Gefühle hätten entwickeln können. Einen Hauch von Zurückhaltung ließ sie nicht erkennen.

Schon vor wenigen Folgen hatte sich das Liebeskarussell ordentlich gedreht. Damals lieferten sich Viki und Ariel ein echtes Flirt-Duell um Kevin. Die Mutter einer Tochter legte sich bei ihren Annäherungsversuchen mächtig ins Zeug und wollte Kevin ganz klar für sich gewinnen. Viki hingegen wollte die Eskalation vermeiden und setzte prompt ein Kontaktverbot durch. Der beliebte Kuppel-Show-Teilnehmer akzeptierte zögernd und weihte Ariel in die neue Regel ein: "Ich habe Kontaktverbot mit dir, ich darf eigentlich nicht mit dir reden." Die Schweizerin reagierte empört: "Was redest du? Und das lässt du zu?" Auch mit ihrer Enttäuschung hielt Ariel nicht hinter dem Berg und meinte klar: "Du bist jetzt ein Hund. What the Fuck."

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Viki

RTL / Frank Beer Kevin Njie, Realitystar

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Ariel