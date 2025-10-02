Eindeutig: Von diesem Sommerhaus-Bewohner haben Fans genug

Das Sommerhaus der Stars sorgt auch in diesem Jahr wieder für ordentlich Wirbel. Wie eine Umfrage von Promiflash [Stand: 2. Oktober 2025, 16:00 Uhr] zeigt, hat sich bei den Zuschauern inzwischen ein klarer Favorit auf den Titel des nervigsten Kandidaten herauskristallisiert: Mit 407 von insgesamt 1.051 Stimmen (38,7 Prozent) landet Silva Gonzalez (46) auf dem ersten Platz. Ihm dicht auf den Fersen ist Edda Pilz, die mit 367 Stimmen (34,9 Prozent) den zweiten Platz belegt. Ein deutlicher Abstand trennt die beiden von Dennis Lodi, der mit 72 Stimmen (6,9 Prozent) auf Rang drei landet.

Ein Blick auf das andere Ende der Rangliste zeigt, dass nicht alle Teilnehmer den Fans derart negativ auffallen. Jochen Horsts (64) Frau Tina und Sarah Joelle Jahnels (36) Partner Ersin teilen sich mit jeweils 2 Stimmen den vorletzten Platz und kommen damit auf verschwindend geringe 0,02 Prozent. Noch weniger polarisiert hat offenbar Jennifer Degenhart, die von den Zuschauern nur eine einzige Stimme erhielt (0,1 Prozent). Insgesamt scheint das Mittelfeld der Prominenten in der Wahrnehmung der Fans keine besonders starken Reaktionen auszulösen, während Silva und Edda die Konkurrenz in der Negativwertung dominieren.

Für Silva bedeutet diese Spitzenposition wohl eine zweifelhafte Ehre – doch Aufmerksamkeit scheint ihm nicht fremd zu sein. Der Musiker ist bekannt für seine polarisierende Art und sorgt aktuell mit seinem Auftritt im Sommerhaus für jede Menge Gesprächsstoff. In Teil eins von Folge fünf kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen ihm und Dennis: Nachdem die Männer offenbar zu tief ins Glas geschaut hatten, verschärften provokante Aussagen die ohnehin angespannte Stimmung weiter. Es fielen heftige Beleidigungen, darunter auch "Stück Sche*ße". Doch eine Beschimpfung brachte bei dem Partner von Tara Tabitha (32) das Fass zum Überlaufen: Silva bezeichnete Dennis als "H*rensohn".

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

Anzeige Anzeige

RTL Silva Gonzalez, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

Anzeige Anzeige