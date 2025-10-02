Wird Podcast-Folge mit Samira und Serkan Yavuz erscheinen?

Samira Yavuz (31) hat in einer Instagram-Fragerunde klargestellt, dass die von Fans sehnsüchtig erwartete Podcast-Folge mit ihrem Ex-Mann Serkan Yavuz (32) nicht mehr erscheinen wird. Auf die Frage eines Followers, ob die angekündigte Ausgabe noch veröffentlicht werde, antwortete sie knapp mit: "Nein". Die Idee für den gemeinsamen Podcast war während eines Familienurlaubs im Sommer entstanden, den das getrennte Paar zusammen mit seinen beiden Töchtern verbracht hatte. Inzwischen scheint dieses Vorhaben jedoch endgültig vom Tisch zu sein.

Seit Anfang des Jahres sind Samira und Serkan kein Paar mehr. In den ersten Monaten nach der Trennung gab es jedoch immer wieder Anzeichen einer möglichen Annäherung – etwa den gemeinsamen Urlaub. Ein öffentlicher Streit im Herbst, ausgelöst durch Serkans Oktoberfest-Besuch, bei dem er für Samira nicht erreichbar war, brachte die Beziehung jedoch erneut in eine Abwärtsspirale. Beide stellten daraufhin in den sozialen Medien klar, dass ein Liebes-Comeback nicht mehr infrage komme.

Das ehemalige Reality-TV-Paar hatte in der Vergangenheit viele Höhen und Tiefen erlebt. Vor allem Serkans Untreue führte schließlich zur endgültigen Trennung, die Anfang des Jahres öffentlich gemacht wurde. Zwischenzeitlich schien es zwar, als würden beide an einem besseren Verhältnis arbeiten, doch ein neuerliches Zerwürfnis markierte das endgültige Ende ihrer Beziehung. Samira konzentriert sich inzwischen auf ihre Rolle als zweifache Mutter und hat deutlich gemacht, dass sie beruflich wie privat ohne Serkan neue Wege gehen will. Für die Fans des einstigen Paares dürfte die abgesagte Podcast-Folge eine Enttäuschung sein, denn Spekulationen und Hoffnungen auf eine erneute Zusammenarbeit hatten im Netz großes Interesse geweckt.

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025