75.000 Euro: So sah Shirin David vor ihren Beauty-OPs aus

Kaum eine deutsche Musikerin hat so viele Schlagzeilen mit ihrem Äußeren geliefert wie Shirin David (30). Seit ihrem Karrierestart 2015 ist sie nicht nur musikalisch gewachsen, sondern hat sich auch optisch schon mehrfach radikal verändert. Den wohl beeindruckendsten Vorher-Nachher-Vergleich lieferte sie einst selbst auf Instagram und schrieb zu einem Foto aus dem Jahr 2015: "Rückblick auf die Zeit, als ich keinen BBL, keine Nasenkorrektur, keine Filler hatte und schon da nannten mich alle 'Plastik und Fake'." Ihre ehrliche Art feiern ihre Fans als Stärke – andere sehen darin eher den Beweis, dass von der echten und authentischen Shirin nach all den Jahren kaum mehr etwas übrig geblieben ist.

2018 bekannte sie sich offen zu ihrer ersten großen Operation – einer Nasenkorrektur in der Türkei. Was folgte, war eine regelrechte Ganzkörper-Transformation, die sie selbst mit einem Preisetikett von rund 75.000 Euro bezifferte. Haaroptimierungen, Zahnkorrekturen, ein Brazilian Butt Lift und reichlich Filler: Shirin listete Eingriffe wie andere Sängerinnen ihre größten Hits. Doch nicht jede Operation stellte sich langfristig als Glücksgriff heraus: 2022 trennte sich Shirin von ihren Brustimplantaten, da diese ihre Bewegungsfreiheit doch zu sehr eingeschränkt hatten.

Shirin, die mit bürgerlichem Namen Barbara Schirin Davidavičius heißt, ist die Tochter einer Litauerin und eines Iraners. Nach einem rasanten Aufstieg und über zehn Jahren im Musikbusiness hat sich die Wahlberlinerin zu einer der prägendsten Persönlichkeiten im deutschsprachigen Rap gemausert, die selbstbewusst die Grenzen zwischen Kunst und Körperkult auslotet. Schönheitseingriffe sind für Shirin dabei kein Tabubruch, sondern Ausdruck einer Haltung – frei nach dem Philosophen Jean-Paul Sartre: Der Mensch ist nichts anderes als das, wozu er sich macht.

Getty Images Shirin David and Chris Manazidis im Juni 2015 in Köln

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

Getty Images Shirin David bei den Bambi-Awards im Jahr 2024