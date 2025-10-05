Günther Jauch packt aus: So lange läuft WWM noch

Seit einem Vierteljahrhundert steht Günther Jauch (69) als Moderator von Wer wird Millionär? vor der Kamera und prägt die deutsche Fernsehwelt wie kein Zweiter. In dem Podcast "Ein Abend mit Günther Jauch" sprach der beliebte TV-Moderator nun über seine Zeit bei der Quizshow und seine Gedanken zur Zukunft. Dabei erklärte er: "Wenn eine der vier Säulen wegbricht, ist die Sendung erledigt." Diese vier tragenden Säulen seien laut ihm das Publikum, der Sender RTL, die Werbekunden und er selbst.

Trotz seines Alters betonte Günther, wie viel Freude ihm die Arbeit bei "Wer wird Millionär?" nach wie vor bereite. Die essenzielle Frage nach einer möglichen Nachfolge ließ er jedoch unbeantwortet. Dennoch ist sich der Moderator sicher, dass ein Ersatz nicht ohne Weiteres möglich wäre. Seiner Meinung nach würde die Quizshow ohne ihn stark an Charakter verlieren. Seit ihrem Start hat die Sendung die deutsche Fernsehlandschaft maßgeblich geprägt und bleibt damit einer der erfolgreichsten Dauerbrenner im deutschen TV. Ob die Show eines Tages ohne Günther weitergeht, steht jedoch noch in den Sternen.

Privat ist Günther Jauch Vater von vier Kindern und ein passionierter Weinliebhaber, der ein eigenes Weingut führt. Seine Bodenständigkeit und sein Witz prägen sowohl seine Moderationen als auch seine Interviews. Mit "Wer wird Millionär?" hat der Moderator einen Meilenstein gesetzt, der Millionen Menschen seit Jahrzehnten vor die Bildschirme fesselt. Die Sendung, die aktuell montags um 20.15 Uhr bei RTL läuft, bleibt für viele weiterhin ein Highlight im deutschen Fernsehen.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator

Anzeige Anzeige

RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Moderator