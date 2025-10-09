Bill Kaulitz von Wish: Sam Dylan reagiert auf gemeine Fans

Sam Dylan (34) zeigte sich bei seiner "Iconic Drama"-Kino-Tour gewohnt extravagant. Gleich zu Beginn der Show performte der Reality-TV-Star in einem auffälligen Glitzeranzug seinen Eröffnungssong vor dem begeisterten Publikum. Doch die Reaktionen in den sozialen Medien fielen nicht nur positiv aus: Ein Instagram-User kommentierte sein neuestes Reel mit den Worten "Macht er jetzt auf Bill Kaulitz?". Weitere Stimmen verglichen ihn als "Bill Kaulitz von Wish". Sam ließ sich von diesen Kommentaren jedoch nicht aus der Ruhe bringen und reagierte gelassen.

In einem Statement gegenüber Promiflash stellte der Reality-Star klar: "Ich bin aber schon immer so, wie ich bin. Und ich hab jetzt nichts abgeguckt." Er betonte, dass er sich eher von Pop-Ikonen wie Lady Gaga (39) und Madonna (67) inspirieren lasse, anstatt sich an zeitgenössischen Künstlern zu orientieren. "Das macht jeder Künstler, sage ich mal so, dass er sich inspirieren lässt und da ein bisschen sein eigenes Ding draus macht", ergänzte Sam. Für ihn stehe seine Authentizität im Vordergrund, die er auch in seinen Bühnenauftritten zum Ausdruck bringen möchte.

Sams provozierende und auffällige Art ist ein Markenzeichen des Social-Media-Stars, der regelmäßig für Gesprächsstoff sorgt. Bereits bei einem früheren Tour-Stopp hatte er mit spitzen Kommentaren gegen andere Reality-TV-Kollegen auf sich aufmerksam gemacht, ohne jedoch konkrete Namen zu nennen. Trotz der Kontroversen bleibt er ein Publikumsliebling und schafft es immer wieder, mit seiner einzigartigen Persönlichkeit und seinen schillernden Auftritten zu polarisieren. Dieser Mix aus Drama und Selbstbewusstsein scheint genau das Erfolgsrezept zu sein, das seine Fans an ihm schätzen.

