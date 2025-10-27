Feiern Kathi Wagener und ihr Ex Kevin Weihnachten zusammen?

Katharina Wagener (30) und Kevin Yanik (27) überraschten ihre Fans vor Kurzem mit Neuigkeiten: Während das ehemalige Reality-TV-Paar sein drittes gemeinsames Kind erwartet, haben sich die beiden dennoch getrennt. Wie die junge Mutter in einer aktuellen Instagram-Story verriet, bleiben sie trotz der Trennung in engem Kontakt. Besonders für die anstehenden Feiertage im Dezember haben sie bereits konkrete Pläne für ihre beiden Söhne gefasst.

Während einer Frage-und-Antwort-Runde im Netz erklärte die 30-Jährige, wie sie und Kevin Heiligabend und die beiden Weihnachtsfeiertage aufteilen möchten: "Die Jungs frühstücken Heiligabend bei Kevin", schrieb sie in einer ihrer Antworten. "Ich hole sie mittags ab und sie verbringen den restlichen Tag dann bei meiner Familie und mir." Der erste Weihnachtsfeiertag ist ebenso für Zeit mit Katharinas Familie reserviert, während der zweite Feiertag den Jungs für ein Beisammensein mit Kevin und dessen Familie gehört.

Bereits vor einer Woche hatte die Influencerin öffentlich auf Instagram berichtet, wie sie und Kevin mit der neuen Situation umgingen. Damals verriet sie, dass Leo gut mit der Trennung zurechtkam und das Wochenende gerne bei seinem Vater verbracht hatte. Den Kindern erklärte sie Kevins neue Wohnung einfühlsam als "Büro mit Schlafmöglichkeit", um ihnen den Wechsel zu erleichtern und Unsicherheiten zu nehmen.

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik, Februar 2025

Instagram / kathiwagener Die Söhne von Katharina Wagener und Kevin Yanik