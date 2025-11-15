"Fassungslos": Kim Virginia reagiert auf Nikolas Andeutung

Zwischen Kim Virginia Grey (30) und Nikola Grey (29) herrscht ziemlich dicke Luft. In der neuesten Wendung ihres Dramas deutete Nikola an, dass bei seiner eigentlichen Ehefrau womöglich ein anderes Männerherz im Spiel sein könnte. Das lässt Kim nicht auf sich sitzen: In ihrer Instagram-Story meldet sie sich zu Wort. "Habe jetzt gerade erst den Post von Nikola gesehen, da ich den halben Tag nicht ans Handy konnte", schreibt sie und fügt hinzu: "Werde dazu auch noch was sagen... Fassungslos, kann da echt nur noch mit dem Kopf schütteln."

Die einstige Bachelor-Lady heizte erst gestern die Gerüchteküche an, als sie im Netz ein Bild von unzähligen roten Rosen veröffentlichte. In den Kommentaren wurde sofort wild spekuliert, von wem das imposante Blumengeschenk stammen könnte. Für Klarheit sorgte sie schnell selbst: Die Rosen seien nicht von Nikola. Doch die Frage blieb im Raum, ob ein anderer Mann hinter der romantischen Geste steckt. "Ich weiß ganz genau, von wem diese Rosen sind", schrieb Nikola in seiner Story und deutete damit an, dass er einen Verdacht hat.

Das Drama zwischen den beiden Realitystars spielt sich seit rund zwei Wochen ab. Kurz nachdem sie geheiratet und sich drei Hundewelpen zugelegt hatten, verkündete Nikola eine Trennung und verschwand von der Bildfläche. Kim berichtete auf Social Media, sehr unter dem Verschwinden zu leiden, und alarmierte sogar die Polizei – doch dann meldete sich der Temptation Island-Star zurück. Er sei inzwischen zurück in Deutschland und wolle bald seine ganze Wahrheit erzählen: "Ich habe meine Seite noch nicht erzählt und erst dann werdet ihr sehen, was hier wirklich Sache ist."

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey zeigt ihr Rosenbouquet

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im März 2025