Mysteriöse Plakate entdeckt: Harry Styles vor Comeback?

Harry Styles (31) sorgt weltweit für Herzklopfen: In Metropolen wie Paris, New York, Manchester, London, São Paulo und Warschau tauchten in den vergangenen Tagen plötzlich riesige Plakate mit dem Schriftzug "We Belong Together" auf – dazu das Bild einer jubelnden Konzertmenge. Gleichzeitig will die US-Seite Page Six erfahren haben, dass Harry noch 2026 für eine neue Residency in den legendären Madison Square Garden zurückkehrt. Dem Bericht zufolge soll der Sänger dort erneut für mehrere Shows auf der Bühne stehen. Offiziell bestätigt ist nichts.

Die Aufregung hatte kurz vor Silvester begonnen, als Harry seinen YouTube-Kanal nach mehr als zwei Jahren Pause mit einem neuen Video belebte. Darin ist der Musiker unter anderem am Klavier zu sehen, gefilmt 2023 beim Abschluss seiner "Love On Tour" im italienischen Reggio Emilia, eingebettet in emotionale Fanmomente. Am Ende des Clips erscheint in großen Lettern der Satz "We Belong Together" – genau der Schriftzug, der nun die Städte weltweit schmückt. Parallel dazu ging die Seite "WeBelongTogether.co" online, auf der dieselbe Konzertaufnahme zu sehen ist, versehen mit einem Hinweis auf Sony Music, das Label des Künstlers. In den sozialen Netzwerken teilen Fans unzählige Fotos der Plakate, spekulieren über ein viertes Soloalbum und sind überzeugt, dass "We Belong Together" entweder als Songtitel oder als übergreifendes Projekt bald Realität wird.

Nach dem Finale seiner "Love On Tour" im Juli 2023 hatte sich Harry aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Seine Zeit abseits der Bühne hat der Sänger vielseitig genutzt: Er nahm an verschiedenen Marathons teil, ließ sich in Berlin im Club Berghain blicken oder sorgte mit gemeinsamen Momenten mit Freundin Zoë Kravitz (37) für Gesprächsstoff.

