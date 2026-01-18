Laut Claudia Obert: So sollte Eva Benetatous Traummann sein

Eva Benetatou (33) hat ihre Koffer gepackt und stürzt sich ins Abenteuer Dschungelcamp 2026. Bevor es für den Reality-TV-Star nach Australien geht, trifft sie sich noch mit ihrer Freundin Claudia Obert (64) zu einem gemeinsamen Mittagessen. Bei Mineralwasser und herzhaften Gesprächen dreht sich alles um die Liebe – und Evas bisher vergebliche Suche nach dem Traummann. Der 33-Jährigen fällt es nach eigenen Angaben schwer, sich zu binden oder Kompromisse einzugehen. Claudia hat ihre ganz eigene Meinung zu diesem Thema. Gegenüber RTL verrät sie, wie sie sich Evas Herzblatt vorstellt: "Ich würde den Kronleuchter nicht so hoch hängen. Es muss einer sein, der sie anmacht. Der mit kleinen Kindern gut kann und der großzügig ist. Das wird doch nicht zu viel verlangt sein für einen Millionär, oder?"

Eva hingegen berichtet über ihre ganz persönlichen Hürden in der Liebe: "In meiner Position ist es einfach für mich sehr, sehr schwierig, mich zu binden, zu vertrauen, Kompromisse einzugehen. Das ist für mich einfach schwierig. Deswegen gibt es halt auch keinen Mann an meiner Seite, wo ich sage: Ja, das ist er!" Gleichzeitig macht sie deutlich, dass ihr Herz nicht leichtfertig entscheidet: "Ich schätze vielleicht jemanden oder ich liebe in einer Form oder auf eine Art und Weise jemanden, aber einfach, weil es mir ein wichtiger Mensch ist. Und bis es dann zu dem Punkt kommt, dass ich sage, okay, das könnte dieser Mann vielleicht für mich sein, gehört noch sehr, sehr viel mehr dazu." Auch hier hat Claudia einen entscheidenden Tipp parat: "Vergiss es. Alles, was du gesagt hast. Entweder es kommt oder es kommt nicht. Er kommt zur Tür rein und dann ist es passiert. Und diese ganze Philosophie trifft überhaupt nicht zu." Womöglich hat Claudia recht, denn wie heißt es so schön: Unverhofft kommt oft. Vielleicht findet Eva ja bei ihrem Dschungelabenteuer ihr Herzblatt.

Eva und Claudia verbindet eine unkomplizierte Freundschaft, in der offene und ehrliche Worte und jede Menge Spaß dazugehören. Die Unternehmerin begleitet die Reality-Teilnehmerin sogar nach Australien, um ihr den Rücken zu stärken. Eva konzentriert sich neben ihren TV-Formaten auch auf ihre Jobs als Event-Moderatorin. Ihre freie Zeit verbringt sie mit ihrem Sohn, den sie gemeinsam mit Chris Broy (36) hat. Claudia genießt derweil ihr eigenes Liebesglück mit ihrem Partner Max Suhr (27) und teilt in Interviews gerne Anekdoten aus ihrem Alltag. Bei ihren gemeinsamen Treffen geht es oft herzhaft, laut und sehr ehrlich zu – genau der Mix, der den Talk über Evas Traummann so energiegeladen und persönlich gemacht hat.

Matthias Wehnert / Future Image/ ActionPress Evanthia Benetatou und Claudia Obert

RTL Evanthia Benetatou, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2026

Instagram / evanthiabenetatou Claudia Obert und Eva Benetatou, Realitystars