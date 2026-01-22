Fans in Sorge: Hat Kanye West gesundheitliche Probleme?

Kanye West (48) hat in Los Angeles bei einem seltenen Date mit Bianca Censori (31) für Aufsehen gesorgt – und diesmal nicht wegen Musik oder Mode. Der Rapper wurde am Abend bei einer Kinovorführung von "The Housemaid" gesichtet, wo er in brauner Lederjacke, dunkler Hose und Boots erschien, an der Seite von Bianca, die in einem hautengen, transparenten Body mit silbernen Schnür-Heels die Blicke auf sich zog. Ein Augenzeuge schilderte der Daily Mail, Kanye habe "aufgequollen" und "träge" gewirkt, während er versuchte, sich unter der Jacke zu verbergen. Fans äußerten daraufhin Sorgen um seine Gesundheit, denn der 48-Jährige hat sich zu seinem veränderten Erscheinungsbild bislang nicht geäußert.

Hinter den Kulissen zeichnen Insider ein Bild, das die Beobachtungen erklären könnte. Laut Daily Mail hängt Kanyes Look mit viel Reisen und ausgiebigem Essen zusammen. "Kanye ist so viel unterwegs, dass er sehr oft auswärts isst und beim Essen auch mal gerne zum Brotkorb greift und sich Pasta gönnt – schließlich ist Winter, es ist kalt und ein Mann muss manchmal seinen Bauch füllen", sagte ein Insider dem Blatt. Weiter heißt es: "Er hat seit Jahrzehnten ein Problem mit seinem Gewicht und versucht sein Bestes, Diät zu halten, aber das ist einfach nicht leicht." Während er sich demnach Komfortgerichte wie frittiertes Hähnchen oder Makkaroni mit Käse gönnt, fiel der Kontrast zu Biancas Auftritt einmal mehr ins Auge. Die Designerin erschien mit sichtbar definiertem Look – eine Optik, die laut früherer Berichte auch mit von Kanye gesetzten Regeln rund um Ernährung und Training zu tun haben soll.

Bianca und Kanye hatten sich Ende 2020 über sein Label Yeezy kennengelernt, nachdem Bianca dort als Architektin gearbeitet hatte. Nach der Scheidung von Kim Kardashian (45) im November 2022 heirateten die beiden Medienberichten zufolge im Dezember desselben Jahres im kleinen Kreis. Seitdem bezeichnet Kanye die Australierin gerne als seine Muse, und das Paar polarisiert mit auffälligen Paar-Auftritten – sie oft in äußerst gewagten, figurbetonten Looks, er meist verhüllt in Jacken, Hoodies und weiten Hosen. Freunde betonen gegenüber der Daily Mail, Bianca empfinde Kanyes Input bei Stil und Routine nicht als Einschränkung: "Bianca mag es, ihren Körper zu zeigen, sie liebt es, ihre Kurven zu präsentieren", zitierte das Medium eine Quelle. Zudem heißt es, er begleite sie häufig beim täglichen Workout – "aber es ist entspannt", so der Insider.

Getty Images Kanye West im Januar 2022 auf der Fashion Week in Paris

Getty Images Kanye West, Rapper

Instagram / biancacensori Bianca Censori mit Kanye West, Dezember 2025