Seit Tagen im Bett: Giuliano Hediger musste ins Krankenhaus

Giuliano Lorenzo Hediger hat sich mit besorgniserregenden Nachrichten an seine Community gewandt. Der Reality-TV-Star meldete sich in seiner Instagram-Story und erklärte, dass er seit Tagen flachliegt und am Vortag im Krankenhaus behandelt werden musste. "Ich liege seit zwei Tagen im Bett. Ich war gestern im Krankenhaus und habe eine ganz schlimme Magen-Darm-Grippe. Deshalb kommt gerade nichts von mir. Ich melde mich, sobald ich wieder fit bin", schrieb Giuliano und machte deutlich, wie sehr ihn die Erkrankung aktuell ausbremst.

Giuliano machte in der Story deutlich, wie sehr ihn der gesundheitliche Rückschlag mitnimmt. Er betonte, dass er es hasse, im Krankenhaus zu sein, und dass er sich selten so schlecht gefühlt habe wie jetzt. Gleichzeitig versprach der Reality-Star seinen Fans, dass er sich wieder melden werde, sobald es ihm besser gehe und er zu Kräften gekommen sei. Besonders viele Follower hatten in den vergangenen Tagen auf neue Statements von ihm gewartet, weil er eigentlich angekündigt hatte, bald ausführlicher über sein privates Drama mit seiner Ex Ariel sprechen zu wollen. Nun muss dieses Vorhaben allerdings warten, bis die Gesundheit wieder im Vordergrund steht.

Giuliano, der durch seine Auftritte im Reality-TV bekannt wurde und auch als Musiker tätig ist, hat in den sozialen Netzwerken in der Vergangenheit oft Einblicke in sein Leben gegeben. Dabei teilt er nicht nur Erfolge und persönliche Highlights, sondern auch Herausforderungen und schwierige Zeiten. Die Beziehung zwischen ihm und Ariel stand schon länger im Fokus der Öffentlichkeit. Nach der Trennung, die für viele Fans enttäuschend kam, scheint das Kapitel aber alles andere als abgeschlossen zu sein. Wie sich die Situation weiterentwickelt und wann Giuliano wieder vollständig genesen ist, bleibt abzuwarten.

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger im März 2025

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Hediger, Realitystar

Instagram / _ariel__61 Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel im Jahr 2024

