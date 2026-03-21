Für bessere Klickzahlen: Epstein-Insel zieht Influencer an

Influencer aus aller Welt zieht es derzeit an einen der umstrittensten Orte der Karibik: Little Saint James, die frühere Privatinsel von Jeffrey Epstein (†66). Seit Beginn des Jahres sind laut Daily Mail mindestens neun YouTube-Clips online gegangen, in denen Contentcreator ihre heimlichen Ausflüge auf oder rund um die Insel dokumentieren. Zusammen bringen es die Videos bereits auf über 52 Millionen Aufrufe – ein regelrechter Hype. Angetrieben von Klickzahlen und dem weltweiten Interesse im Epstein-Fall fliegen die YouTuber nach St. Thomas, lassen sich von Einheimischen Geschichten erzählen und planen von dort aus ihre riskanten Trips zur verbotenen Insel.

Die Suchanfragen nach "Epstein Island" und "Little Saint James" erreichten im Februar einen Höchststand, nachdem das US-Justizministerium neue Unterlagen im Fall des verurteilten Unternehmers veröffentlicht hatte. "Die neueste Veröffentlichung der Epstein-Akten hat einen Trend ausgelöst, und dieser Trend hat YouTuber dazu veranlasst, dorthin zu fahren und quasi auf diesem Trend mitzureiten", erklärte der in Jordanien lebende Influencer Ahmad Aburob gegenüber dem US-Sender NBC. Offiziell ist der Zutritt untersagt, überall warnen Schilder am Ufer vor Betreten des Privatgeländes.

Jeffrey Epstein kaufte Little St. James erstmals 1998 und besaß die Insel bis zu seiner Verhaftung im Jahr 2019. An diesem Ort soll er prominente Gäste aus aller Welt eingeladen und junge Frauen ausgebeutet haben. Nach seinem Tod im August 2019 verblieb die Insel in seinem Nachlass, bevor sie 2022 zum Verkauf angeboten wurde. Immer wieder kursieren Spekulationen über unterirdische Gänge auf der Insel, da Justizunterlagen Fotos von Falltüren zeigen und in Dokumenten von Tunneln die Rede sein soll. Belege dafür fehlen jedoch. Im Jahr 2023 erwarb der Milliardär Stephen Deckoff die Insel für umgerechnet rund 55 Millionen Euro.

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Imago Jeffrey Epstein in einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

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Imago Jeffrey Epsteins ehemalige Residenz auf Little St. James, US-Jungferninseln

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U.S. Department of Justice, DOJ Andrew Mountbatten-Windsor, Jeffrey Epstein und Peter Mandelson auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto