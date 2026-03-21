Trotz Streit: Nicola Peltz glänzt im Victoria-Beckham-Look

Nicola Peltz-Beckham (31) lässt sich offenbar trotz der anhaltenden Fehde mit ihrer Schwiegermutter Victoria Beckham (51) von deren Stil inspirieren. Die Schauspielerin wurde am Mittwoch auf dem Weg zu ihrem Pilates-Training in Los Angeles gesichtet – und sah dabei ihrer Schwiegermutter zum Verwechseln ähnlich. In enger, schwarzer Sportkleidung und mit einer teuren Louis-Vuitton-Tasche im Wert von umgerechnet rund 1.430 Pfund (umgerechnet 1.655 Euro) ausgestattet, präsentierte sich Nicola in einem Look, der stark an das ehemalige Mitglied der Spice Girls erinnert, wie DailyMail berichtete. Die Louis-Vuitton-Neverfull-Tasche ist ein Modell, das Victoria in der Vergangenheit häufig getragen hat.

Die 31-Jährige sorgt in letzter Zeit vermehrt für Besorgnis bei ihren Fans, da sie deutlich an Gewicht verloren hat. Für ihre Rolle als Ballerina Margo in dem kommenden Film "Prima" absolvierte Nicola vier Monate lang ein hartes Trainings- und Diätprogramm, bei dem sie auf unter 100 Pfund – also etwa 45 Kilogramm – abnahm. Quellen zufolge habe die Schauspielerin bewusst auf eigene Faust abgenommen und den Einsatz von Abnehmspritzen wie Ozempic ausgeschlossen. Manche Fans spekulierten, ob ihr schlanker Körper möglicherweise auch mit der andauernden Fehde zu Brooklyns Familie in Zusammenhang stehen könnte.

Victoria ist bekannt für ihre extrem disziplinierte Ernährung und ihr striktes Fitnessprogramm, das sie mit ihrem Ehemann David Beckham (50) durchzieht. In einem Interview mit Vogue Australia erklärte die Designerin 2022, dass sie "ziemlich extrem" in allem sei, was sie tue – egal ob beim Essen, beim Training oder beim Verzicht auf Alkohol. "Ich esse viel gesundes Fett: Fisch, Avocado, Nüsse, solche Sachen", verriet sie damals. Nicola und ihr Ehemann Brooklyn befinden sich seit Monaten im Konflikt mit den Beckhams. Denn im Januar löste der 27-Jährige mit einem Statement, in dem er die Verbindungen zu seiner Familie kappte, eine Flut an Diskussionen und Anschuldigungen aus.

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Getty Images Victoria Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2024

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham, März 2026

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Getty Images Brooklyn, David und Victoria Beckham bei den British Fashion Awards 2018

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