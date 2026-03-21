Um Jobs zu behalten: Mette-Marit log über Kontakt zu Epstein

Das norwegische Königshaus hatte im Zuge des Jeffrey Epstein-Skandals ein offizielles Schreiben an mehrere Organisationen versendet, die unter der Schirmherrschaft von Kronprinzessin Mette-Marit (52) von Norwegen stehen. In dem vom Königlichen Sekretariat unterzeichneten Brief vom 6. Februar heißt es unter anderem, dass Mette-Marit "keine Kenntnis vom Ausmaß und der Art der Straftaten hatte, für die Epstein verurteilt worden war und die er verbüßt hatte". Mit dem Schreiben versuchte der Hof zwar, die Wogen nach den jüngsten Enthüllungen zu glätten, doch die brisante Formulierung sorgt für neuen Wirbel.

Denn die Aussage im Brief wird durch eine E-Mail aus dem Jahr 2011 in Frage gestellt. Darin schrieb Mette-Marit laut Bunte an Jeffrey: "Ich habe dich nach der letzten Mail gegoogelt. Stimme zu, dass es nicht so gut aussieht." Hinter diese Aussage setzte die Kronprinzessin zudem einen lachenden Smiley. Trotz dieser Erkenntnis führte sie den Kontakt zu dem verurteilten Sexualstraftäter fort. In weiteren Nachrichten bezeichnete sie Jeffrey zudem als "charmant" und schrieb im Jahr 2013: "Ich vermisse dich, mein verrückter Freund."

Die Veröffentlichung der Epstein-Akten – eine Sammlung von Dokumenten, Fotos und Videos aus den Ermittlungen – zeichnet das Bild eines intensiven Kontakts zwischen Mette-Marit und Jeffrey. Für die Kronprinzessin bedeutet das inzwischen weitreichende Konsequenzen: Mehrere Organisationen haben sich von ihr getrennt oder ihre Zusammenarbeit vorerst ausgesetzt. Jeffrey wurde 2008 wegen der Inanspruchnahme sexueller Dienste einer Minderjährigen verurteilt und starb 2019 in Untersuchungshaft, nachdem er erneut wegen Menschenhandel und sexueller Ausbeutung Minderjähriger angeklagt worden war.

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit im Juli 2025 in Stavanger

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IMAGO / Metodi Popow Kronprinzessin Mette-Marit im Oktober 2019

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit, Januar 2025