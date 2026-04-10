"Keine Allianzen": So anders wird die KDRS-Allstars-Staffel

Die erste Allstars-Staffel von Kampf der Realitystars ist gestartet – und sie soll sich deutlich von den bisherigen Ausgaben des Formats unterscheiden. Die ersten beiden Folgen von "Kampf der RealityAllstars", zu dem es bereits einen Trailer gibt, sind bereits auf RTL+ verfügbar. Ab dem 15. April dürfen Trash-TV-Fans mittwochs und sonntags um 20.15 Uhr bei RTLZWEI mitfiebern. Moderatorin Arabella Kiesbauer (57) machte im Promiflash-Interview klar, dass die Produktion diesmal bewusst andere Wege gegangen ist. Denn wer die Show schon aus früheren Staffeln kennt, weiß: Die Teilnehmer wissen ganz genau, wie der Hase läuft, wie Allianzen geschmiedet werden und wie die Spiele funktionieren. Genau das sollte diesmal jedoch kein Vorteil mehr sein.

Arabella erklärte, warum die Macher der Sendung aktiv eingegriffen haben: "Die Allstars wissen natürlich ganz genau, wie es geht – nicht ohne Grund sind sie die Ikonen des Reality-TV." Die richtigen Hebel zu bedienen sei ein Leichtes für sie. "Und das wollten wir verhindern", resümierte Arabella und meint: "Durch viele Twists haben wir dafür gesorgt, dass schnell die Masken fallen, keine Allianzen geschmiedet werden können und sich unsere Allstars auf viele neue, überraschende und außergewöhnliche Situationen einstellen müssen." Und auch sonst sei es alles andere als harmonisch zugegangen: "Es wurden einige Messer gewetzt und dann verbal zum Einsatz gebracht." Die Moderatorin bilanziert trocken: "Ich kann nicht sagen, dass jemand durchgängig anstrengend war. Aber es gab zwei Protagonisten, die sehr viel Aufmerksamkeit beansprucht haben, um es mal vorsichtig auszudrücken."

Arabella Kiesbauer trat 2025 in die Fußstapfen von Model Cathy Hummels (38) und ist damit erst zum zweiten Mal das Gesicht der Sendung. Nun führt sie auch durch die neue Allstars-Ausgabe. Die österreichisch-ghanaische Moderatorin musste sich nach den Dreharbeiten zur Show bereits wütende Kritik und Vorwürfe gegen das Format wegen angeblicher "Würdeverletzung" von Teilnehmer Frédéric von Anhalt (82) gefallen lassen. Doch auch die Schattenseiten der Branche scheint sie mit rhetorischer Leichtigkeit zu meistern. Arabella ist seit Jahrzehnten eine feste Größe im deutschen und österreichischen Fernsehen. Bekannt wurde sie durch ihre eigene Talkshow, die in den 1990er-Jahren auf ProSieben lief und sie zu einer der bekanntesten Moderatorinnen des deutschsprachigen Raums machte. Privat ist die zweifache Mutter seit 2006 mit dem Unternehmer Florian Scheuba verheiratet.

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RTL2 Moderatorin Arabella Kiesbauer

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Imago Frédéric Prinz von Anhalt bei der Premiere von "Better Man, The Ronnie Williams Story", 2025

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Imago Cathy Hummels bei der Filmpremiere von Extrawurst im Mathäser Filmpalast in München am 8. Januar 2026