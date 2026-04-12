Comeback mit Ex? Ariel äußert sich und verteilt Seitenhieb

Für Ariel (22) ist die Sache klar: Eine Rückkehr zu ihrem Ex Giuliano Lorenzo Hediger kommt für die TV-Bekanntheit nicht infrage. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan wissen, ob es zwischen den beiden möglicherweise noch einmal ein Liebes-Comeback geben könnte. Die Mama einer Tochter ließ dabei keine Zweideutigkeiten zu. In ihrer Antwort machte sie unmissverständlich deutlich, was sie sich von einem Partner wünscht, und richtete dabei einige deutliche Worte in Richtung ihres Ex. "Ein Comeback? Komplett ausgeschlossen", lautete ihr Urteil.

Ariel legte nach: "Ich will einen Mann, der arbeitet, Geld verdient und mit beiden Beinen im Leben steht, nicht jemanden, der nichts auf die Reihe bekommt und sich hinter Ausreden versteckt." Außerdem betonte sie, wie wichtig ihr mentale Stabilität und Verlässlichkeit bei einem Partner sind. Besonders in Bezug auf ihre Tochter Ileyna wurden ihre Worte deutlich: "Ich will einen verantwortungsvollen Papa für Ileyna, keinen, der nur zu besonderen Anlässen mal auftaucht, als wäre es ein Hobby." Ariel schloss ihr Statement mit den Worten: "Ich bin eine erwachsene, selbstständige Frau, hab mein Leben im Griff und bin sicher nicht abhängig von Mama oder Oma. Ende der Diskussion."

Ariel und Giuliano führten über einen längeren Zeitraum eine On-off-Beziehung, aus der die gemeinsame Tochter Ileyna hervorging. Die Art, wie die beiden sich einst kennenlernten, klingt dabei fast wie eine romantische Geschichte: Ariel hatte Giuliano eines Nachts in einem Zürcher Club angesprochen, er ließ sie jedoch abblitzen – und genau das machte ihn für sie interessant. "Er hat mir gesagt, er habe keine Zeit. Das fand ich hot", plauderte sie in einer Folge des Podcasts "Take me Späti" aus. Letztlich folgte daraus eine Beziehung, die 2024 ein Ende fand.

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RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel

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Instagram / _ariel__61 Ariel, die neue Schweizer Bachelorette

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Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Hediger, Realitystar