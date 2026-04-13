Umut Tekin wurde nach Streit mit Serkan "abtransportiert"

Bei der Aufzeichnung von Sam Dylans (35) neuer Reality-Talkshow "Nightfever" kam es zu einem handfesten Eklat. Umut Tekin (28) und Serkan Yavuz (33), die als Erzfeinde aus der Realityshow-Welt bekannt sind, standen sich plötzlich Auge in Auge gegenüber – und die Situation kochte so sehr hoch, dass die Produktion eingreifen musste. Während Serkan die Gesprächsrunde daraufhin freiwillig verließ, blieb Umut zunächst sitzen. Promiflash war bei der Aufzeichnung dabei und sprach direkt im Anschluss mit Moderator Sam über die dramatischen Szenen, die er gewohnt humorvoll kommentierte: "Ich dachte nur so: 'Ich hoffe nicht, dass mein Make-up jetzt gleich hier durch die Gegend fliegt oder ich noch was abbekomme.'"

Gleichzeitig machte Sam deutlich, dass er Drama auf seiner Bühne zwar prinzipiell begrüße, die Situation jedoch zu weit gegangen sei: "Wir wollen Emotionen – aber das war einfach zu viel. Man hat dann auch nichts mehr verstanden. So muss sich Frauke Ludowig beim Sommerhaus-Wiedersehen gefühlt haben. Man hat nichts mehr verstanden, und es ist ganz schwierig, wenn die Emotionen so hochkochen, das wieder runterzubringen. Das war kaum möglich." Beim anschließenden Meet & Greet mit dem Live-Publikum tauchte Serkan wieder auf – von Umut hingegen fehlte jede Spur. Laut Sam wurde er "abtransportiert", was bedeuten könnte, dass Umut gebeten wurde, die Räumlichkeiten zu verlassen, um Serkans Rückkehr für das Fan-Treffen zu ermöglichen.

Dass zwischen den beiden Reality-TV-Stars die Fetzen fliegen, hatte sich bereits vor der großen Eskalation abgezeichnet. Umut war als Überraschungsgast in die Show gekommen und traf dort unerwartet auf Serkan. Der Streit entzündete sich an Serkans Verhalten gegenüber Vanessa Brahimi, die von ihm offenbar gelovebombt und dann fallengelassen worden war. Umut verlor dabei die Fassung, bezeichnete Serkan als "Lutscher" und schrie: "Du wolltest auch meiner Ex Emma einen Antrag machen! Willst du immer sofort jeder Frau einen Antrag machen?!" Kurz darauf griffen Sam sowie ein Produktionsmitarbeiter ein und schalteten die Mikrofone beider Kontrahenten aus.

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Collage: Instagram / umut_tekin41, Instagram / serkan_yavuz Collage: Umut Tekin und Serkan Yavuz

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Promiflash Umut Tekin, "Nightfever" April 2026

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Promiflash Sam Dylan mit seinen Gästen in der Reality-Talkshow "Nightfever"