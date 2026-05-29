"Planet der Affen" überrascht mit mutiger Neuausrichtung

Das beliebte Sci-Fi-Franchise "Planet der Affen" bekommt Zuwachs – und der sorgt für Überraschungen. Wie das Branchenmagazin Deadline jetzt berichtet, ist bei 20th Century ein neuer Film aus dem bekannten Universum in Planung. Hinter dem Projekt stecken Regisseur Matt Shakman und Drehbuchautor Josh Friedman. Das Besondere daran: Es wird sich weder um eine Fortsetzung noch um ein direktes Sequel zu dem 2024 erschienenen "Planet der Affen: New Kingdom" handeln, sondern um eine komplett neu entwickelte Geschichte.

Shakman und Friedman sollen das Projekt nach eigenen Vorstellungen gestalten. Als Produzenten sind Rick Jaffa und Amanda Silver dabei, die dem "Planet der Affen"-Team schon seit Langem angehören. Über die konkrete Handlung ist bisher nichts bekannt – die Details werden laut Deadline streng geheim gehalten. Fest steht lediglich, dass der Film erneut auf dem Planeten spielen wird, auf dem Affen die herrschende Spezies sind. Wann der Film in die Kinos kommen soll, ist noch offen.

Das Franchise hat eine lange Geschichte: Der erste "Planet der Affen"-Film erschien bereits 1968 und basiert auf dem Roman von Pierre Boulle. Es folgten vier weitere Originalfilme sowie ein Remake von Regisseur Tim Burton (67), der sehr eng mit Johnny Depp (62) befreundet ist, aus dem Jahr 2001. Ab 2011 startete dann eine neue Rebootreihe, die das Publikum weltweit begeisterte. Insgesamt spielten die Filme der Reihe laut Box Office Mojo mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 1.459.478.021 Euro) ein. Für Matt Shakman wäre es nach dem Marvel-Film "Fantastic Four: First Steps" bereits das zweite große Franchise-Projekt in kurzer Zeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Friedman bei der Premiere von "Kingdom of the Planet of the Apes", Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Shakman bei den 73. Primetime Emmy Awards, September 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Tim Burton, Regisseur