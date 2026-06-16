Heidi Klum schwärmt von ihrem "Ossi" Tom Kaulitz

Heidi Klum (53) gewährt jetzt seltene Einblicke in ihr Eheglück mit Tom Kaulitz (36) und gerät dabei regelrecht ins Schwärmen. Im Gespräch mit dem Magazin SuperIllu verrät das Model, wie harmonisch der Alltag mit dem Tokio Hotel-Gitarristen verläuft, mit dem sie seit 2019 verheiratet ist. Heidi betont, dass sie und Tom dieselben Werte teilen und sich gerade deshalb so gut ergänzen. "Ich hab echt Glück gehabt mit meinem 'Ossi'", verrät Heidi.

"Mein Mann ist einfach ein total offener, herzlicher Mensch und immer für mich da", sagt Heidi über Tom und macht deutlich, wie glücklich sie an seiner Seite ist. Wie Joyn berichtet, spielt auch der Altersunterschied zwischen den beiden keine Rolle. In einem früheren Interview mit der Bild-Zeitung erklärte Heidi: "Als wir anfingen zu daten, sagte ich ihm, ich sei 16 Jahre älter als er, dessen müsse er sich bewusst sein." Der Musiker habe sich davon jedoch nicht beirren lassen, denn für ihn sei das Alter nie entscheidend gewesen. "Tom meinte, er liebe ja auch mein Gehirn und mein Wesen, und ich sei so viel interessanter als die jungen Frauen", so Heidi.

Im Gespräch mit SuperIllu blickte Heidi jedoch nicht nur auf ihre Ehe, sondern auch auf ihre Anfänge als Model zurück. Die heutige Chefin von Germany's Next Topmodel erzählt, dass ihr Weg an die Spitze alles andere als geradlinig verlief. Sie habe viele Rückschläge verkraften müssen, bevor sich der Erfolg einstellte: "Ich war ein Kringel und die anderen Mädchen waren Dreiecke. Ich habe aber nie versucht, aus diesem Kringel, der ich war, ein Dreieck zu machen", verrät Heidi. "Nach vielen Rückschlägen drehte sich der Wind für mich, und dafür bin ich sehr dankbar."

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Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, Mai 2025

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Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz, Februar 2026

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Imago Heidi Klum beim Calzedonia Summer Club in Köln, Mai 2026