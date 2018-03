GZSZ-Neuzugang Vera Hübner ist schwanger und damit befindet sie sich in der beliebten Serie in bester Gesellschaft. Die Schauspieler waren nämlich 2016 nicht nur vor der Kamera ganz besonders produktiv. Gleich mehrere Stars sorgten in diesem Jahr für Nachwuchs.

November 2015

Es fing streng genommen schon im November vergangenen Jahres an: Philipp Christopher (39), der aktuell in seiner Rolle als David Brenner noch zu sehen ist, zum Ende des Jahres aber aussteigt, wurde zum ersten Mal Papa. Stolz teilte er damals die freudige Nachricht mit den GZSZ-Fans. Ein kleiner Sohn erfüllt seither das Herz des Serien-Fieslings mit Liebe.

Oktober 2016

Gerade erst zwei Monate war er bei GZSZ dabei, da wurde auch er Vater: Thaddäus Meilinger (34) und seine Verlobte Fritzi freuten sich im Herbst über ihren ersten Sohn. In der Serie übernimmt Thaddäus übrigens die Rolle des Bruders von Chris (Eric Stehfest).

Februar 2016

Anfang des Jahres gab es die GZSZ-Liebes-Sensation. Es wurde bekannt, dass Daniel Fehlow (41) Papa ist – und zwar schon seit zwei Jahren. Mit seiner ehemaligen Serienkollegin Jessica Ginkel (36) ist der Leon-Darsteller nämlich schon seit Langem zusammen. Geplatzt ist die Liebes-Bombe aber eben erst im Jahr 2016, dem Baby-Jahr schlechthin.

April 2016

Der nächste in der Runde ist Eric Stehfest (27). Er wurde während seiner Teilnahme bei Let's Dance Vater. Fast hätte der Schauspieler mit dem Tanztalent deswegen nicht an der damaligen Folge der Show teilgenommen. Doch zum Glück kam alles anders, Eric konnte dabei sein, wie sein Sohn Aaron zur Welt kam und sich zusätzlich eine Runde weitertanzen. Öffentlich äußerte sich Eric damals nicht zur Geburt, ein Freund plauderte aus, dass der GZSZ-Star und seine Frau Eltern geworden seien.

