Ein Ausflug mit hörbaren Folgen. Für Neil Patrick Harris (43) und seine Familie sollte es nach einem entspannten Weihnachtsurlaub in einem Disney Resort mit Spa auf Hawaii noch nicht zurück nach Hause gehen – das Vierergespann reiste zum Jahreswechsel direkt ins winterliche Telluride, Colorado. Wie es da zur Sache ging, hat der How I Met Your Mother-Star in einem Video festgehalten.

Auf Wellness folgt also Winterwunderland und das ist für die Familie Burtka-Harris mit reichlich Action verbunden. Während sich Papa David (41) und Sohnemann Gideon Scott (6) im Hintergrund halten, haben es Neil und Töchterchen Harper Grace (6) auf einer Rodelstrecke ordentlich krachen lassen. Das auf Instagram veröffentlichte Video macht deutlich: Die Sechsjährige hat gut lachen, ihr prominenter Dad hingegen viel zu schreien! Eine Rodelstrecke für Profis, die eine lang andauernde Brüllarie eines Hollywood-Stars zur Folge hat – einfach zum Schießen!

Wie verrückt es bei Neil Patrick Harris, David Burtka und ihren beiden süßen Zwillingen sonst so zugeht, seht ihr im Video.

Neilson Barnard / Getty Images David Burtka und Neil Patrick Harris mit ihren Kindern Harper Grace und Gideon Scott Burtka-Harris

Instagram/nph Harper Grace Burtka-Harris

Instagram / nph Harper Grace Burtka-Harris, Neil Patrick Harris und Gideon Scott Burtka-Harris



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de