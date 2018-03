Liebes-Aus bei Nelly Furtado (38)! Die Sängerin und ihr Mann, Demacio Castellon, trennen sich nach acht Jahren Ehe. Nachdem die "Say It Right"-Interpretin ihre Beziehung lange geheim hielt, gab sie 2007 die Verlobung bekannt. Die heimliche Hochzeit fand ein Jahr später statt. Und auch die Trennung behält Nelly für sich: Schon im vergangenen Jahr trennte sich das Paar! "Ich ging durch eine emotional schwierige Zeit letzten Sommer und habe sogar Songs geschrieben, die ich mir selbst vorgesungen habe, um es zu verarbeiten", offenbarte die Musikerin, die im März ihr sechstes Album veröffentlichte, in der TV-Show "Loose Women". Aber Nelly scheint ihren Humor und ihr Lachen nicht verloren zu haben: "Ich bin jetzt Single. Jemand muss meinen Wikipedia-Eintrag aktualisieren – so hilft das meinem Liebesleben nicht!", scherzte sie.



