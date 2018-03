Was macht diese beiden so glücklich? Erst seit wenigen Wochen sind Love Island-Siegerin Elena Miras und Mike Heiter offiziell ein Paar. Aber was genau sorgt zwischen den Turteltauben für die großen Gefühle? Im Interview mit Promiflash verraten Milenas Inselkollegen Linda Schwarz, Sabrina Jamnik und Anthony Schirru jetzt, weshalb zwischen den Frischverliebten die Chemie stimmt: "Elena ist eine starke Frau und Mike ist ihr ruhiger Pol!", ist sich Sabrina sicher. Hobbypoet Anthony hingegen weiß: Zwischen der rassigen Schweizerin und dem Muskelprotz musste es einfach funken. "Ich freue mich für die beiden!", schwärmt das Männermodel.



