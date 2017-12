Die 42-Jährige entspannt sich momentan in einem Hotel in Miami. Was für ein Glück, dass der Balkon des Appartements verglast ist: So zeigt die gebürtige Texanerin nun zum zweiten Mal ihre gewachsene Körpermitte. Während beim ersten nicht ganz freiwilligen Fototermin das Bäuchlein noch durch einen Bademantel verhüllt wurde, zeigte sich Eva nun in hautengem schwarzen Tanktop, Sonnenbrille und Hut. Und dieses Outfit bestätigt noch einmal – die Desperate Housewives-Darstellerin ist in freudiger Erwartung.